Luko Dončića bom še pustil pri miru, ker vem, da ponoči ne spi najbolje

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je po porazu kraljev v New Yorku proti Rangers dejal, da si želi osvojiti vsaj še en Stanleyjev pokal, da bosta to lahko doživela tudi njegova otroka. Sicer pa je rojakoma Anamarii Goltes in košarkarskemu zvezdniku Luki Dončiću že čestital za nedavno rojstvo hčerke Gabriele.

»Zdaj ne vem, koliko bova lahko kaj zapila rojstvo njegove hčerke. Seveda sem mu čestital, ampak ga moram zdaj malo bolj pustiti pri miru, ker verjamem, da ponoči ne spi najboljše in poskuša nadoknaditi spanje čez dan. Vse čestitke in upam, da gre vse tako, kot sta si z Ano zamislila in bo vse dobro,« je o tem dejal Kopitar.

Kopitar se je v začetku novembra skupaj z nekdanjim košarkarjem v ligi NBA Sašo Vujačićem udeležil predstavitve slovenske kulinarike, ki jo je v Los Angelesu organiziralo Slovensko-ameriško poslovno združenje (SABA) v sodelovanju z mariborsko višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem in njihovo Restavracijo Sedem.

»Fantje in dekleta so zelo dobro skuhali in za spremembo je bilo lepo pojesti nekaj domačega. Tudi vino je bilo dobro,« je dejal Kopitar, ki je na eni od treh prireditev pomagal odpreti steklenico grozdja iz 450 let stare mariborske trte.

LA Kings so letošnjo sezono začeli dobro in Kopitar je dejal, da je ekipa samozavestna ter izrazil upanje, da bo tako tudi naprej. »Sezona je dolga in zagotovo bodo vzponi in padci. Mi temu pravimo, da gre za maraton, ne pa sprint. Treba bo ostati čim bolj konstanten, nabirati točke, ko bomo enkrat bližje končnici, pa stopnjevati formo, da bomo dobro pripravljeni,« je dejal.

»Rad bi še enkrat osvojil Stanleyjev pokal. Goli pridejo in gredo, tudi asistence. Tisti spomini, ko igraš v finalu in zmagaš, pa ostanejo za nekaj dlje časa,« je dejal kapetan kraljev, ki je Stanleyjev pokal osvojil v letih 2012 in 2014.

»Zdaj sta moja otroka ravno toliko stara, da vse skupaj že malo razumeta. Ko smo zmagali, še nista bila rojena. Bilo bi lepo, če bi lahko enkrat naredili zabavo z njima, da bi se tega zavedala,« je na vprašanje o tem, kaj ga žene naprej, odgovoril 36-letni Kopitar, ki ima z ženo Ines leta 2015 rojeno Nežo in 2016 rojenega Jakoba.