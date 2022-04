Madžari redne stranke risov, ti se želijo oddolžiti Koreji

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je že večkrat gostila svetovna prvenstva skupine B in samo enkrat, leta 1998, se ji ni uspelo uvrstiti med elito. Da bi se v Tivoliju ponovilo razočaranje, je malo verjetno, saj pot v skupino A še nikdar ni bila tako odprta. Ker je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) zaradi vojne v Ukrajini izločila Rusijo in Belorusijo, sta v skupino A napredovali Francija in Avstrija, ki bi bili sicer trd oreh za rise Matjaža Kopitarja. Ti bodo imeli glavna tekmeca v Južni Koreji in Madžarski, dovolj bo, da zasedejo 2. mesto. Litva in Romunija za ogrevanje. Zaćne se v torek.