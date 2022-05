Madžari pustili Slovence same pri organizaciji svetovnega prvenstva

Madžarska odstopa od skupne kandidature s Slovenijo za svetovno prvenstvo elitne divizije 2023. Tamkajšnja zveza v roku ni pridobila potrebnih zagotovil vlade za podporo projektu, zato so Madžari sporočili, da umikajo kandidaturo. V slovenskem taboru čakajo na morebitno spremembo v zadnjem trenutku.

Obe ekipi sta se letos na svetovnem prvenstvu v Ljubljani prebili v elitno divizijo in ob robu ljubljanskega turnirja napovedali kandidaturo za SP elitne divizije v Ljubljani in Budimpešti. Madžari in Slovenci so želeli nadomestiti turnir v ruskem Sankt Peterburgu, ki ga je Mednarodna hokejska zveza Rusiji odvzela v sklopu sankcij zaradi vojne agresije na Ukrajino.

Edina kandidature Finske in Latvije?

Kongres Mednarodne hokejske zveze bo o prireditelju SP 2023 odločal konec tedna v Tampereju, ki gosti letošnje SP. Edina preostala kandidatura je tako skupna kandidature Latvije in Finske, ki sta turnir elitne divizije gostili v zadnjih dveh letih. Latvijci lani, na Finskem pa turnir poteka prav zdaj.

Generalni sekretar HZS Dejan Kontrec. FOTO: Leon Vidic

»Tako naša kot madžarska zveza sta naredili vse za organizacijo prvenstva. Žal pa Madžarom v roku ni uspelo pridobiti ustreznih garancij vlade za izvedbo tekmovanja, brez tega pa je projekt za vse vpletene preveliko tveganje,« je dejal generalni sekretar HZS Dejan Kontrec.

Možnosti, da bi Slovenija šla sama v tovrstni projekt ni. »Nismo še povsem obupali in čakamo, da se v zadnjem trenutku morda še kaj spremeni. Dejstvo je, da ne kaže najbolje, a povsem projekta še nismo odpisali,« je še dejal nekoč eden najboljših slovenskih hokejistov.