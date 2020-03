Majskega hokejskega SP v Švici ne bo

Zürich - Odločitev vodstva Mednarodne hokejske zveze je pričakovana: največjega dogodka v tem letu na evropskih ledenih ploskvah v napovedanem majskem terminu ne bo!



Potem ko so pred dnevi odpovedali prvenstvi skupin C in B, slednje bi moralo biti pri nas v ljubljanski dvorani Tivoli, so zaradi zadnjih ukrepov v boju s koronavirusom odpovedali tudi merjenje moči 16 najboljših reprezentanc v Zürichu in Lozani. Prvenstvo bi moralo biti od 8. do 24. maja, v Švici, kjer hokej ohranja izjemno priljubljenost in prepoznavnost v javnosti, so se ga zelo veselili, saj so nanj čakali 11 let. Maja 2009 sta prvenstvo gostila züriško predmestje Kloten in Bern.



Usoda tekmovanja za prihodnost, ki so ga pri mednarodni zvezi zavarovali za 22 milijon švicarskih frankov, še ni znana: Švicarji bi si ga želeli po vzorcu nogometnega eura prirediti čez eno leto, toda takrat sta že na koledarju v skupni belorusko-latvijski zgodbi Minsk in Riga. O razporeditvi prvenstva in možnosti, da bi Švicarji le dobili ta dogodek – bodisi jeseni bodisi v naslednji pomladi –, bodo predvidoma odločali na naslednjem letnem kongresu mednarodne zveze.