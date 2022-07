Maljkin tik pred rokom podaljšal s pingvini

Kot piše ameriški ESPN, je Jevgeinj Maljkin s pingvini podaljšal pogodbo za štiri sezone. Čeprav so sprva ameriški mediji poročali, da bo Maljkin, ki bo konec meseca dopolnil 36 let, prvič na trgu izkusil, koliko je vreden, je na večer pred rokom podaljšal sodelovanje s pingvini.

Nova pogodba je vredna 24,4 milijona evrov, ruski hokejist pa bo na sezono zaslužil približno 6,1 milijona evrov. Maljkin je vso svojo kariero v ligi NHL preživel pri pingvinih in jim pomagal do Stanleyjevega pokala v letih 2009, 2016 in 2017.

Pingvini so prejšnji teden podpisali šestletno pogodbo z branilcem Krisom Letangom, da ga ne bi izgubili kot prostega igralca, z današnjim dnem pa so na trg prostih igralcev poslali tudi slovenskega reprezentanta Jana Drozga.