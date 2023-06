Marcel Rodman ni več daleč od vrnitve med rise

V nadaljevanju preberite:

Potem ko slovenska hokejska reprezentanca ni uresničila cilja obstanka med svetovno elito, zatika pa se tudi pri mlajših selekcijah, gre na današnjem letnem zasedanju skupščine HZS pričakovati tudi namige o spremembah na trenerskih klopeh. Kakšna je reprezentančna usoda selektorja Matjaža Kopitarja in kako je glede prihoda k strokovnemu štabu nekdanjega kapetana risov Marcela Rodmana? Nekateri viri za novo vlogo omenjajo tudi Gabra Glaviča in Mitjo Šivica. In kakšen je bil zadnji korak slovenske zveze, da bi zakrpala dolg, ki je nastal po lanskem tivolskem SP skupine B?