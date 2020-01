Marcel Rodman ni več trener Miskolca

Miskolc - Za slovenskega hokejskega trenerja Marcela Rodmana se je sezona v Miskolcu na Madžarskem končala predčasno. Z moštvom se je ambiciozno lotil tekmovanja v slovaški extraligi, nizal dobre izide, toda serije spodrsljajev v v zadnjih dveh tednih pri klubu niso več mogli preboleti. Klubski predsednik Istvan Egri je spoštljivo govoril o Slovencu, a kot je dejal, zaradi pritiskov in zahtev po spremembah se je najprej odločil za menjavo na klopi. Zanimivo pa, da je z začasnim trenerjem Hunorjem Strenkom moštvo iz Miskolca izgubilo na Slovaškem v Novyh Zamkah kar z 2:10.



"Izidi so bili res v zadnjih dveh tednih slabši, zlasti se nam je zataknilo doma na turnirju za pokalno lovoriko, ki jo je osvojil Ferencvaros iz madžarskega prvenstva, na papirju močnejši Fehervar iz EBEL ter MAC in zdaj že moje nekdanje moštvo, ki nastopata v slovaški ligi, pa so ostali praznih rok. Obenem so se nam zvrstile poškodbe, res je bilo veliko smole," je dejal Rodman ob vrnitvi v domovino. Njegov mlajši brat David ostaja v kadru Miskolca, a tako kot še štirje člani udarnih dveh napadov je v zadnjem tednu na seznamu poškodovanih.