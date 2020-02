Marcel Rodmanom v Podmežakli znanilec lepše prihodnost

Ljubljana

Plišasti igrače za pediatrični oddelek

Drevišnja tekma v Podmežakli bo dobrodelne narave, tako imenovani »teddy bear toss«. Obiskovalci s seboj prinesejo čiste plišaste igrače vseh oblik in velikosti ter jih ob prvem golu domačih vržejo na led. Zbrane igrače – lani jih je bilo približno 400 – predajo pediatričnemu oddelku SB Jesenice.

- Niti današnja 10. zaporedna zmaga v zadnjem, 34. kolu prvega dela alpske lige proti Bregenzu (19.00) jeseniškim hokejistom ne zagotavlja uvrstitve med šest najboljših. Branilka naslova in vodilna SŽ Olimpija, ki bo zadnje dejanje opravila v Zell am Seeju, si jo je že.Če se ne bo zgodil čudež, kar bi bil poraz Cortine, Fasse ali Assiaga, se jeseniški cilji ne bodo spremenili. Še posebej ne zdaj, ko se je vrnil. Bivši reprezentant in olimpijec se je prejšnji teden razšel z madžarskim Miskolcem, kamor je prišel po koncu minule sezone, ki jo je končal na trenerskem stolčku »železarjev«.»Tedaj nisem želeli biti trener, marveč to, kar bom zdaj, športni direktor,« se je včeraj predstavil novinec v pisarnah, kjer je predsednikzelo pogrešal okrepitve.»Z Marcelom in trenerjemdelimo podobno vizijo,« je bil vesel Rodmanovega prihoda Pogačar.»Fantje puščajo srce na ledu. Verjeti jim je treba. Če oni zmagajo na ledu, mi v pisarnah in obratno. In tako gremo v naslednje bitke. Pred nami je lepa prihodnost,« je še povedal 38-letni selektor moštva in ciljev.Četrtfinale je za Sij Acroni Jesenice dosegljiv tudi z zmago v eni od dveh skupin po šest klubov v drugem ligaškem delu.SŽ Olimpija 79, Ritten in Pusteria po 72, Cortina 59, Fassa 58, Asiago, Sij Acroni Jesenice in Feldkirch po 57, Lustenau 55, Vipiteno 54, Salzburg II 51, zell am See 47, Gardena 45, Kizbühel 39, KAC II 32, Bregenz 29, Vienna Vapitals II 25, Linz 3.