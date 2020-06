Marian Hossa: Številka 3 je moja

Toronto - Utrip najmočnejšega klubskega hokejskega tekmovanja se je za hip vrnil, saj je napočil čas za novo razglasitev v hiši slave, kjer sta v pisani druščini tudi dva Slovenca – eden pionirjev našega hokeja Ernest Aljančič st. ter dolgoletni reprezentant in prvi selektor risov Rudi Hiti. Med upokojenimi igralci pa so si sredin večer dodobra zapomnili Kevin Lowe, Jarome Iginla ter Marian Hossa.



Prva dva sta se pridružila pisani srenji kanadskih velemojstrov hokejske igre, Hossa pa je tretji Slovak na seznamu posebej cenjenih igralcev, ki jim namenijo mesto v hiši slave. Pred njim sta čast doživela Stan Mikita in Peter Štastny. Hossa je sicer z moštvom Chicago Blackhawks trikrat osvojil prestižni Stanleyjev pokal. Dvakrat pred tem, ko je še igral pri Detroitu in Pittsburghu, je bil v finalu sezone poraženec. »Toda tudi porazi te lahko okrepijo. Številka tri pa je očitno moja – pa ne samo zaradi treh lovorik. Tudi tretji Slovak sem na prestižnem seznamu igralcev v hiši slave,« ni skrival ponosa hokejist doma iz Trenčina, od koder je prišla že kopica hokejskih reprezentantov in tudi zvezdnikov v NHL.