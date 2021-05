Mati Tatjana navdihnila Aleksandra Ovečkina

Ruski hokejski zvezdnik Aleksander Ovečkin je investiral v ameriški ženski nogometni klub Washington Spirit, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Moštvo Washingtona nastopa v najvišjem rangu ženskega nogometa v ZDA.



Hokejist Washingtona je za ESPN dejal, da je pomembno podpreti ženske in ženski profesionalni šport.



»Zame je bilo ob tem pomembno tudi, da nekaj vrnem Washingtonu in skupnosti v tem delu države. V tem mestu podpiram vsa moštva,«je še dejal 35-letni Moskovčan, ki celotno kariero igra za prestolnike in je eden najboljših strelcev v zgodovini lige NHL.



»Skupaj z ženo si rad ogledam nogometne tekme, dvoboje v ameriškem nogometu in baseballu. Vsi skupaj zmagujemo. Če imam priložnost pomagati in podpreti ekipe, to storim,« je še dejal.



Navdih je, kot pravi Ovečkin, dobil od mame Tatjane, ki je z reprezentanco Sovjetske zveze v košarki osvojila dve zlati kolajni na olimpijskih igrah. »Od nekdaj me je mama učila, da spol v športu ni pomemben. Vsi se po najboljših močeh trudimo za svoje cilje,« je sklenil.



Poleg Ovečkina v ženski nogomet v ZDA vlagajo še številni drugi športniki. V Washington Spirit je doslej investirala tudi zlata olimpijska telovadka Dominique Dawes. V moštvu Severne Karoline ima lastniški delež japonska teniška igralka Japonka Naomi Osaka, medtem ko sta del lastniške strukture v ekipi Angel City ameriška teniška igralka Serena Williams in njena rojakinja, nekdanja alpska smučarka Lindsey Vonn.

