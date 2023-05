Matjaž Kopitar: Na prvenstvu nikomur ne bo prepovedano zabijati golov

V nadaljevanju preberite:

Tik pred odhodom na torkovo pripravljalno tekmo na Dansko ter nato v Latvijo na svetovno prvenstvo smo se pogovarjali z Matjažem Kopitarjem, selektorjem slovenske hokejske reprezentance. Ozrli smo se k zadnjem gostovanju v Budimpešti in izbiri igralcev za najvišjo reprezentančno raven. Kako je pospremil odločitev sina Anžeta, da ga tokrat ne bo med risi? Je Slovaška zdaj res slabša kot nekoč, kaj pravi o pričakovanjih prvih dveh tekem s Švico in Kanado? In kako je preživel zadnja dva prosta dneva pred odhodom?