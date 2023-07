Matjaž Kopitar ne bo več selektor risov

Ugank ni več, Matjaž Kopitar ne bo več opravljal vloge selektorja slovenske hokejske reprezentance, kar je jasno po zadnjem sestanku omenjenega strokovnjaka z Dejanom Kontrecem, menedžerjem risov, in prvim operativcem HZS. Kot nam je Kopitar potrdil po koncu SP v Rigi, pa bo ostal oglednik moštva Los Angeles Kings za Evropo.

Pri HZS so razmišljali v smeri, da bi dosedanji prvi mož reprezentančne stroke vodil moštvo vsaj še v naslednji sezoni, ko sta na vrsti SP skupine B in nato kvalifikacijski turnir za olimpijske igre 2026, vendar končnega dogovora o tem ni bilo. Kontrec je zaradi sestanka z dosedanjim selektorjem za en dan prekinil dopust v tem tednu, na delovno mesto se bo vrnil v ponedeljek in se nato v prihajajočih dneh lotil »lova« za novim selektorjem.