Matjaž Kopitar: Pomladi moramo biti boljši, kot smo bili nazadnje v Oslu

Napočil je čas tradicionalnega uvodnega preizkusa v sezoni za hokejske reprezentance po Evropi. In tako tudi za slovensko, ki je nazadnje igrala v olimpijskih kvalifikacijah poleti v Oslu, žal ji tam ni šlo po željah. Zdaj pa si je začrtala že nov cilj – uvrstitev v najvišji razred svetovnega hokeja. Lovila ga bo maja prihodnje leto v Ljubljani, za uvod v temeljite priprave jo čaka najprej turnir na Jesenicah. Danes se bo Slovenija pomerila s Francijo.

Če bi se ozrli k ugledu tekmic, poleg omenjene se bo naša izbrana vrsta v Podmežakli pomerila še z Belorusijo (jutri) in Avstrijo (sobota), bi ta turnir lahko primerjali s prvenstvom skupine B. Pravzaprav bi mu lahko podelili še kakšno točko več: severni sosedi in galski petelini bodo predvidoma najhujši protikandidati risov za napad na prvi dve mesti, ki vodita med elito, beloruski bizoni pa so že člani najboljše svetovne šestnajsterice.

Toda obenem je res, da bodo podobno kot Slovenija tudi tri gostujoče reprezentance nastopile v pomlajenih zasedbah: tradicionalno je pač novembrski turnir kot nalašč za preverjanje novih moči in njihovih sposobnosti za nastop na osrednjih pomladnih reprezentančnih tekmovanjih.

Na dlani je, da je za Slovenijo po neuresničenih sanjah o tretjem zaporednem olimpijskem nastopu cilj vrnitev v najvišji razred svetovnih prvenstev. In zato bo treba v Tivoliju pokazati več, kot so Kopitarjevi izbranci nazadnje v kvalifikacijah v norveški prestolnici. »Seveda ohranjamo načrt, da bi bili boljši kot v Oslu. Uspeh pa lahko dosežemo z vratarjem, ki bo zbral vsaj 93 odstotkov ubranjenih strelov, z igralci, ki bodo garali za ekipo in ohranjali zbranost od 1. do 60 minute. Zdaj sem vam najbrž že dovolj povedal,« je bilo zlahka v selektorjevih besedah »prebrati« analizo razlogov izostanka podviga v olimpijskih kvalifikacijah.

3 pripravljalne zbore bo imela Slovenija pred majskim SP: poleg tega še februarja in aprila

Na Jesenicah bo od četrtka do nedelje Kopitar preizkusil tri vratarje: »Načrtoval sem vabilo za Roka Stojanoviča, ki pa je ravno začel braniti v Angliji, zato mu ne bi radi takoj zapletali statusa pri novem klubu. Povrh pa je Luka Gračnar izrazil željo o prihodu na zbor. Žan Us, kot vidite, v ICEHL brani odlično, tudi Val Usnik je pri mlajši celovški ekipi že opozoril nase.« Na prvem seznamu je bil tudi Olimpijin adut iz napada Miha Zajc, toda poškodba v predelu rame, ki jo je staknil pred enim tednom v Znojmu, ga je zdaj oddaljila od ledenih ploskev. Nove zamenjave zanj Kopitar ni iskal, na turnirju bodo tako med risi trije vratarji, 8 branilcev in 13 napadalcev.