Matjaž Rakovec ostaja predsednik HZS

Matjaž Rakovec ostaja predsednik Hokejske zveze Slovenije (HZS). Na sredinem zasedanju zveze in volilni skupščini je dosedanji predsednik dobil podporo za nov mandat v letih 2022 do 2026. Na skupščini, kjer je bilo prisotnih 17 delegatov od 26 s pravico glasovanja, so izbrali tudi dva podpredsednika, to bosta v naslednjem mandatu Miha Butara in Domen Bucik.

Rakovec je bil edini kandidat za mesto predsednika. V programu je poudaril, da želijo v HZS sčasoma povečati članstvo slovenskih klubov v alpski ligi. Med cilji je omenil tudi postavitev najmanj še enega drsališča, pa dobro sodelovanje s strokovnim svetom in delo z mladimi.

Kot je stari-novi predsednik dejal že v nagovoru na skupščini v poročilu dela preteklega leta, je za HZS težko obdobje zaradi covidne situacije, v kateri so morali zmanjšati izvajanje programov, dodatno jih je prizadela tudi sprememba programa domačega SP v Ljubljani, ko so ostali brez sodelovanja Avstrije in Francije. A so lansko leto vseeno končali z majhnim finančnim plusom, dolgoročno pa se stari dolgovi HZS zmanjšujejo, od 1,7 milijona pred desetletjem so zdaj pri 572.000 evrih.

Prav finančna stabilnost zveze je eden temeljev dela Rakovca, ki zvezo vodi že 12. leto. Poudaril pa je seveda tudi razvoj, predvsem za mlade hokejiste, željo po zgraditvi vsaj montažne hokejske dvorane, niso pa se dokončno odpovedali niti zamisli o izvedbi elitnega SP v Sloveniji, čeprav se letošnja pobuda zaradi umika partnerice Madžarske v zadnjem hipu ni najbolje izšla. Nekaj več razprave je na skupščini požela le problematika sodnikov; težave s pomanjkanjem (kakovostnih) sodniških kadrov pa naj bi v prihodnje reševali tudi s pomočjo strokovnega sveta zveze.

»Ključnega pomena je, da imamo v predsedstvu dva nova člana, ker bi lahko v tem mandatu dobili vsaj enega kandidata, ki bi se pridružil alpski ligi. Pomembno je tudi, da bomo v tem mandatu negativni društveni sklad spravili na ničlo oziroma na pozitivo. Glede na pretekla leta bi morali že pred iztekom mandata imeti pozitiven sklad. Poleg tega pa realno obstajajo možnosti, da bi postavili vsaj eno novo dvorano z balonom, v nekem novem centru, če bomo pridobili zemljišča, bi lahko dvorano postavili zelo hitro. To so glavni izzivi, poleg tega pa še sodniki. A če smo uredili delovanje klubov in klubov do sodniške organizacije, bo moral strokovni svet urediti pogoje, da bomo napolnili še sodniško organizacijo,« je o glavnih ciljih naslednjega mandata v tej vlogi dejal Rakovec.

V hokejskem pokalu tokrat le šest ekip in brez turnirja

ºDokler imamo sedem igrišč, je to maksimum, če imamo 1200 igralcev. Za 1500 igralcev nimamo kapacitet, vsakdo, ki neha igrati hokej, pa pomeni izgubo za slovenski hokej. Imamo pa dobre trenerje in igralce, naslednje leto imamo premagljive reprezentance na SP in sem večni optimist, da nam končno uspe ostati v elitni skupini. Z enim očesom pa tudi gledamo na OI. Italija je blizu in bi lahko ponovili kvalifikacije iz Vojensa in Minska,« je o športnih vidikih dejal Rakovec.

»Leta 2010, ko sem to prevzel in šele po nekaj mesecih ugotovil, kakšno stanje je, je bil kar šok. Dve leti sem se kar intenzivno ukvarjal s samo organizacijo, predvsem pa, kako narediti pogoje za delovanje, transparentnost, revizijske postopke ... Tu je bil še spor s prejšnjo garnituro, žal mi je, da je do tega prišlo, pa ne pravim, da je krivda samo njihova. Bilo pa je veliko dolgov, dva naša najboljša kluba sta izginila s prizorišča. Ampak nam je uspelo. Zdaj so zadeve tako transparentne, da lahko vsakdo v vsakem trenutku vse preveri. Zame je glavno, da zadevo pelje strokovni svet. To je jedro vsega, mi na predsedstvu samo sprejemamo stvari, ki jih oni odobrijo. Hokejski strokovnjaki odločajo o usodi slovenskega hokeja,« pa je o razliki dela v obdobju, odkar vodi zvezo, dejal Rakovec.

HZS je ob robu volilne in redne skupščine opravila tudi žreb pokalnega tekmovanja v sezoni 2022/23. Branilci naslova, hokejisti SŽ Olimpije, se bodo v četrtfinalu pomerili z Mariborom. V žrebu je bilo prijavljenih le šest ekip: Slavija Junior, Maribor, SŽ Olimpija, Sij Acroni Jesenice, Triglav in Celje.

V sezoni 2022/23 bo pokalno tekmovanje potekalo v nekoliko drugačni obliki, ne po turnirskem sistemu, ampak po posameznih tekmah. Dva kluba sta z žrebom dobila neposredno uvrstitev v polfinale in prednost domačega terena: to sta postala Celje in Slavija Junior.

Preostale štiri so izžrebali v dva četrtfinalna para, Triglav Kranj – Sij Acroni Jesenice ter SŽ Olimpija – Maribor. Zmagovalec prvega para se bo v polfinalu pomeril s Celjani, zmagovalec drugega pa s Slavijo Junior. Terminov tekem pa pri HZS še niso določili, saj se morajo prilagajati tudi urnikom drugih tekmovanj.