McDavid ob zmagi Edmontona do jubilejne 500. točke

Vrhunci tekme

Rezultati lige NHL

V severnoameriški ligi NHL so Edmonton Oilers na domačem ledu s 3:2 premagali Winnipeg in dosegli jubilejno deseto zmago sezone.Osrednja zgodba tekme je jubilej domačega kapetana, ki je s podajo ob prvem zadetku na tekmi dosegel 500. točko v najmočnejši hokejski ligi na svetu.24-letnemu napadalcu je jubilej uspelo doseči na 369. tekmi, kar je osmi najhitrejši dosežek v zgodovini. Na tem položaju se je izenačil s centrom Pittsburgha, na samem vrhu lestvice pa je legendarni, ki je za to potreboval le 234 tekem.{/embed_youtube}Connor McDavid je tekmo končal z dvema asistencama, s skupno 32 točkami pa je na prvem mestu najučinkovitejših igralcev lige (9 golov in 23 asistenc).Za zmago Edmontona je dvakrat zadelin enkrat, za Winnipeg painEdmonton je z 20 točkami na tretjem mestu severne divizije, pred njim sta Montreal (20) in Toronto (26).Carolina Hurricanes - Florida Panthers 3:4 *po podaljškuToronto Maple Leafs - Ottawa Senators 2:1Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 0:2Calgary Flames - Vancouver Canucks 1:5Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 3:2