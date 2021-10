McDavid pred Kopitarja, Montreal še kar v krizi

Anže Kopitar je po izvrstnem uvodnem tednu v ligi NHL predal vodilni položaj na lestvici najučinkovitejših hokejistov, kjer ga je nasledil Connor McDavid. Kanadski center, šele drugi, ki mu je v minuli sezoni uspelo soglasno osvojiti naslov najkoristnejšega igralca po slovitem rojaku Waynu Gretzkyju, je namreč z goloma in podajo ob zmagi Edmontona nad Arizona Coyotes s 5:1 dosegel že svojo 9., 10. in 11. točko v sezoni, Kopitar pa jih ima osem. McDavid je v Glendalu dosegel že 200. gol v karieri, ki se je na profesionalni ravni začela leta 2015, ko so ga kot prvega na naboru izbrali naftarji iz Alberte. Po štirih tekmah nove sezone ima na svojem računu šest golov in pet podaj. Tri točke manj ima na drugem mestu slovenski as, napadalec Los Angeles Kings.

V hudi krizi so se znašli poraženi finalisti minule sezone Montreal Canadiens, ki so (vključno s pripravljalnimi tekmami) klonili že sedmič zapored, tokrat na domačem ledu proti Carolina Hurricanes (1:4). Z istim izidom je na gostovanju v New Jerseyju slavil Washington, medtem ko so zelo uspešen večer za goste z zmagami v Detroitu, Nashvillu, Ottawi in Chicagu nadgradili Calgary Flames, New York Rangers, San Jose Sharks in Vancouver Canucks.

Nepremaganih še sedem ekip

Svoj nepremagljivi niz nadaljujejo Florida Panthers, ki so Colorado Avalanche zadali že tretji zaporedni poraz v sezoni (4:1). Slab štart v sezono beležijo tudi letošnji polfinalisti bitke za Stanleyjev pokal New York Islanders, ki so tokrat izgubili na gostovanju pri Columbus Blue Jackets (2:3) in ravno tako ostajajo pri le eni zmagi v štirih poskusih.

Brez poraza na uvodu v sezono so poleg ekip Oilers, Panthers in Hurricanes tudi San Jose Sharks, ki so slavili v Ottawi z 2:1. S tem so se pridružili moštvom Buffalo Sabres, St. Louis Blues in Minnesota Wild, ki prav tako ostajajo stoodstotni v novi sezoni. Morski psi iz Kalifornije so v tesnem obračunu po zadetkih Logana Coutura in Kevina Labanca v drugi tretjini ugnali senatorje z 2:1.

Ovečkin ujel Kopitarja

V vzhodni konferenci sta do četrte oziroma tretje zmage prišli moštvi Floride in Caroline. Panterji so s pomočjo ruskega čuvaja mreže Sergija Bobrovskega (30 obramb) s 4:1 na domačem ledu ugnali ekipo Avalanche, Carolina pa je lanske finaliste v boju za Stanleyjev pokal iz Montreala pokopala z zadetkoma Finca Sebastiana Aha, ki je zabeležil še eno podajo. Columbus Blue Jackets so se rešili v podaljšku, ko je za zmago s 3:2 proti New York Islanders zadel še en Finec Patrick Laine.

Vse preostale tekme so se končale po rednem delu. Tretjo zmago po štirih tekmah so vknjižili Washington Capitals. S 4:1 so ugnali New Jersey Devils, med strelce pa se tokrat ni vpisal Rus Aleksander Ovečkin. Slednji ostaja pri 734 zadetkih v ligi NHL, sedem več jih ima na četrtem mestu večne lestvice Brett Hull. Je pa 36-letni Moskovčan tokrat prispeval dve podaji in je na lestvici strelcev z osmimi točkami (4 goli, 4 podaje) izenačen s Kopitarjem. Kopitarjevi Los Angeles Kings bodo naslednjič na ledu v noči na soboto, ko bodo gostovali pri Dallas Stars.

Četrtkovi izidi:

Columbus Blue Jackets : New York Islanders 3:2 (podaljšek)

Florida Panthers : Colorado Avalanche 4:1

Montreal Canadiens : Carolina Hurricanes 1:4

New Jersey Devils : Washington Capitals 1:4

Ottawa Senators : San Jose Sharks 1:2

Detroit Red Wings : Calgary Flames 0:3

Nashville Predators : New York Rangers 1:3

Winnipeg Jets : Anaheim Ducks 5:1

Chicago Blackhawks : Vancouver Canucks 1:4

Arizona Coyotes : Edmonton Oilers 1:5