McDavidov prekršek odprl vrata kraljem do petarde v Edmontonu

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so po dveh zaporednih porazih v severnoameriški ligi NHL spet okusili slast zmage. Na gostovanju pri tretji najboljši ekipi zahodne konference, Edmonton Oilers, so zmagali kar s 5:1. Adrian Kempe je blestel z dvema zadetkoma, Kopitar pa je k zmagi prispeval podajo.

Kralji so bili v dvorani Rogers Place posebej razpoloženi v zadnji tretjini, ko so v razmaku 2:19 minute z igralcem več na ledu – Connor McDavid je prejel kazen zaradi udarca Kempeja s hrbta – dosegli tri gole. Kopitar je bil podajalec pri četrtem zadetku kraljev za vodstvo s 4:1.

Izkazal se je tudi Drew Doughty z golom; podajal mu je Kopitar, in dvema podajama, vratar Jonathan Quick pa je zaustavil 21 strelov. Za gostitelje, ki so prvič to sezono izgubili dve tekmi zaporedoma, je edini gol dosegel Darnell Nurse, vratar Mikko Koskinen pa je zbral 35 obramb. Naslednja tekma kralje čaka v ponedeljek po lokalnem času, ko bodo gostovali pri Vancouver Canucks.

»Imeli so nekaj priložnosti v drugi in zadnji tretjini, toda nismo jim dovolili veliko in če smo karkoli spustili, je bil Quick sijajen. že celotno sezono je odličen in veliko zaslug za naše zmage ima prav on. Mi pa smo odigrali zelo dobro zadnjo tretjino, najbrž kar najboljšo doslej,« je tekmo ocenil Doughty.

Kadrovske rošade v Vancouvru

Prav pri naslednjih tekmecih kalifornijske ekipe, Vancouvru, je pred nekaj urami prišlo do kadrovske spremembe v vodstvu moštva. V klubu so se zahvalili za sodelovanje Travisu Greenu in Jimu Benningu, dosedanjemu trenerju in direktorju. Začasno bo na klopi vodenje ekipe, ki je zadnja v pacifiški skupini, prevzel Bruce Boudreau. Direktorski položaj pa so začasno zaupali Stanu Smylu.

»To so težke odločitve, toda verjeli smo, da bomo v tej sezoni konkurenčni. Zato sem še toliko bolj razočaran zaradi načina, kako smo igrali doslej. Spremembe smo naredili, ker smo prepričani, da se lahko borimo za vrh,« je ob menjavah dejal predsednik kluba Francesco Aquilini.

Slab večer so imeli tudi hokejisti Philadelphie, saj so jim tekmeci iz Tampe nasuli sedem golov. Dva je dosegel Corey Perry, ki je v statistiko dodal še asistenco, po tri sta prispevala Victor Hedman in Ross Colton. Brian Elliott je zbral 38 obramb, vse skupaj pa je pomenilo osmi poraz v nizu za letalce.

Niz izgubljenih tekem so na 11 podaljšali tudi New York Islanders. Tokrat so morali priznati premoč Chicagu po kazenskih strelih, pri zmagovalcih pa je Marc-Andre Fleury dosegel 499. zmago v ligi in se bo ob naslednji pridružil Martinu Brodeurju in Patricku Royu, ki sta doslej kot edina vratarja v NHL presegla to mejo.

Jubilej, nastopil je na 1000. tekmi v NHL, pa je lepo zaokrožil tudi Blake Wheeler. Njegovi asistenci sta Winnipegu pomagali do zmage proti Torontu s 6:4, Jets pa so odločilni korak do zmage naredili v drugi tretjini, ko so dosegli štiri gole.

Nedeljski izidi:

Edmonton Oilers : Los Angeles Kings 1:5

(Anže Kopitar 1 asistenca v 19:34 minute.)

Columbus Blue Jackets : San Jose Sharks 6:4

Philadelphia Flyers : Tampa Bay Lightning 1:7

New York Islanders : Chicago Blackhawks 2:3 (kazenski streli)

Winnipeg Jets : Toronto Maple Leafs 6:3

Vegas Golden Knights : Calgary Flames 3:2