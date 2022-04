Med kandidati za nastop na domačem SP tudi Anže Kopitar

Slovenska moška hokejska reprezentanca se bo v ponedeljek (11. t. m.) zbrala na Bledu, kjer bo začela priprave na domače svetovno prvenstvo skupine B, ki bo med 3. in 8. majem v ljubljanski dvorani Tivoli.

Na širšem seznamu so vratarji Gašper Krošelj, Matija Pintarič, Žan Us, Val Usnik, Luka Gračnar, branilci Aljoša Crnovič, Blaž Gregorc, Aleksandar Magovac, Bine Mašič, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Klemen Pretnar, Mitja Robar, Miha Štebih, Andrej Tavželj in Nejc Stojan ter napadalci Tadej Čimžar, Žiga Jeglič, Rok Kapel, Gregor Koblar, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Robert Sabolič, Nik Simšič, Jaka Sodja, Jaka Šturm, Rok Tičar, Blaž Tomaževič, Jan Urbas, Miha Verlič, Miha Zajc, Marcel Mahkovec in Matic Török.

Med kandidati za nastop na svetovnem prvenstvu so tudi Jan Drozg, Anže Kopitar in Luka Maver.

V strokovnem štabu sta ob selektorju Matjažu Kopitarju in pomočniku Gorazdu Reklju tudi Tomaž Razingar in Dejan Kontrec.

Slovenija se bo na svetovnem prvenstvu pomerila z Litvo (3. maja), Romunijo (4. 5.), Madžarsko (6. 5.) in Južno Korejo (8. 5.). Vse tekme risov bodo v dvorani Tivoli ob 19. uri. Na SP skupine A 2023 se bosta uvrstili najboljši dve moštvi.