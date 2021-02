Med odštevanjem do derbija v Tivoliju kanadska okrepitev

Na domači hokejski sceni bolj kot ne prevladuje zatišje. Toda to je razumljivo glede na odsotnost reprezentančnih tekem kot tudi dogodke v alpski ligi brez gledalcev v dvoranah. Res pa je, da Olimpiji in Jesenicam po novih zmagah v torek na vrhu lestvice zelo dobro kaže, prihodnjo sredo, 3. marca, bo na tivolskem ledu derbi za točke omenjene AHL



Že prej pa bodo Ljubljančani na ledu predstavili novo tujo okrepitev: za SŽ Olimpijo bo poslej igral Marc-Olivier Vallerand. V naslednji sezoni naj bi se hokejist vrnil k Sheffieldu v britansko prvenstvo. Vseeno pa tudi ta predvidoma začasni prihod 31-letnega napadalca le še bolj potrjuje ambicije ljubljanskega kluba o nenehni krepitvi moštva in želji po vstopu v najvišje kakovostno hokejsko tekmovanje regije: na sestanku klubov ICEHL bodo o tem odločali prihodnji teden, zadnje novice iz Avstrije so za zmaje dobre in jim dejansko obetajo selitev v družbo Salzburga, Vienne, Bolzana itn.



Vallerand je doma iz okolice Quebeca, v Severni Ameriki je zbral največ tekem v ECHL, po Evropi pa je igral pri klubih iz Avstrije, Danske, Švice, Italije in Velike Britanije. Zanimivo – pred dvema letoma je zbral 35 tekem v alpski ligi za Lustenau in se odrezal z učinkovito igro. Dosegel je namreč 32 golov in prispeval 30 podaj.

