Med risi že zaznaven ekipni duh kot nekoč

Prvič po lanskem novembru so imeli naši risi spet pripravljalno tekmo. Prvo nalogo so opravili brezhibno, marsikaj pa jih še čaka na poti do majskega svetovnega prvenstva skupine B v Ljubljani. Z Madžarsko pa so spet potrdili ugodno bilanco iz medsebojnih tekem, zdaj se selijo na Slovaško ...