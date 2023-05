Metli so se izognili s prvo zmago

Hokejisti Dallasa so v finalu zahodne konference NHL proti Las Vegasu dosegli prvo zmago. Na četrti tekmi v domači dvorani je po podaljšku s 3:2 premagal tekmece in zaostanek v boju na štiri zmage znižal na 1:3. Junak večera je bil Joe Pavelski, ki je dosegel odločilni gol z igralcem več na ledu.

Dva gola je k zmagi domačih, ki so igrali brez kaznovanega kapetana Jamieja Benna, prispeval Jason Robertson. Benn si je prislužil kazen dveh tekmi prepovedi nastopa, ko je s palico v bližini vrata na tretji tekmi udaril kapetana Vegasa, Marka Stona.

Vratar Dallasa Jake Oettinger je tokrat v dvorani American Airlines Center zbral 37 obramb.

»Resnično uživam v teh trenutkih,« je po tekmi dejal junak večera, 38-letni veteran Pavelski, ki je zadel po 3:18 minute podaljšane igre: »Zagotovo je to izjemen občutek in vesel sem, da smo lahko odigrali še eno tekmo in dvoboj podaljšali.«

Za goste, ki imajo naslednjo priložnost za uvrstitev v veliki finale lige NHL na peti tekmi pred domačimi navijači, sta zadela William Karlsson in Jonathan Marchessault.

Peta tekma bo v nedeljo zvečer v Las Vegasu.

Zmagovalec boja na štiri zmage se bo uvrstil v finale tekmovanja za Stanleyjev pokal, kjer ga že čaka Florida. Ta je v finalu vzhoda izločila Carolino.