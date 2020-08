Miha Štebih nova okrepitev zmajev

Ljubljana - Mariborčan Miha Štebih je naslednji na seznamu okrepitev hokejistov SŽ Olimpije za novo sezono. Pred dnevi je Ivo Jan, trener zmajev, potrdil, da sta pri moštvu še dve prosti mesti, zdaj pa so očitno branilske vrste polne, saj se je zeleno-beli zasedbi tako pridružil reprezentant iz obrambnega dela izbrane vrste.



Za 28-letnim Štebihom je že pisana športna pot, nazadnje je igral na Poljskem za Cracovio, prav Jan pa ga je, takrat še kot selektor, dodobra spoznal med lanskim svetovnim prvenstvom skupine B v Kazahstanu. »Iskal sem stabilen klub, kjer je možnost nadaljnjega razvoja, in v Ljubljani so mi to ponudili. Prepričala me je smer, v katero se želi klub razvijati in kakšno zgodbo si želi ustvariti. Tudi to, da ohranja ambicije igrati v višji regionalni ligi,« je ob podpisu dejal Štebih.



Ljubljančani bodo po prostem koncu tedna jutri nadaljevali priprave na ledeni ploskvi, oživel pa bo utrip dvorane Podmežakla. Jutri bo namreč prvi trening na ledu za prihajajočo sezono jeseniškega hokejskega moštva, ki bo prav tako kot Olimpijino v sezoni 2020/21 igralo v alpski ligi.