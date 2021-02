Dumba v zadnji sekundi podaljška pokopal upe Kraljev

Hokejisti moštev Los Angeles Kings in Minnesota Wild so uprizorili novo razburljivo tekmo v NHL, vnovič pa so bili srečnejši »divjaki«, ki so se po podaljšku spet veselili zmage s 4:3 (2:0, 1:2, 0:1; 1:0). Med najvidnejšimi akterji na ledu je bil znova slovenski zvezdnik Anže Kopitar.



Kralji so zaostajali že z 0:3, vendar pa se niso vdali. V 23. minuti je Kanadčan Drew Doughty znižal na 1:3 (med podajalci je bil Kopitar) in vlil upanje za goste, ki so se deset minut pozneje po zadetku Doughtyjevega rojaka Austina Wagnerja približali le na gol zaostanka. Najmanj točko je nato Los Angelesu zagotovil Šved Adrian Kempe, ki je dve minuti in 45 sekund pred koncem rednega dela po podajah Doughtyja in Kopitarja zadel v polno in poravnal izid na 3:3.



V zadnji sekundi podaljška je nato jeziček na tehtnici na domačo stran prevesil Kanadčan Matt Dumba, ki je zabil zmagoviti gol za Minnesoto; ta je v svojo korist odločila peto medsebojno tekmo (od že sedmih letošnjih). Od teh je tri dobila po podaljšku, prav vse tri – zanimivo – z izidom 4:3.



Los Angeles z 22 točkami (iz 20 tekem) v zahodni skupini zdaj zaseda peto mesto, Minnesota, ki ima dve točki več in tudi dve odigrani tekmi manj, pa je druga za Vegas Golden Knights (25 točk). Na vrhu lestvice strelcev še naprej kraljuje kanadski zvezdnik Connor McDavid (Edmonton Oilers), ki je zbral že 40 točk (14 golov + 26 podaj), Kopitar je s 23 točkami (4 + 19) na devetem mestu.



Drugi izidi: Buffalo Sabres : Philadelphia Flyers 0:3, New Jersey Devils : Washington Capitals 2:5, Ottawa Senators : Calgary Flames 3:6, Nashville Predators : Columbus Blue Jackets 2:1, Edmonton Oilers : Toronto Maple Leafs 0:4, New York Islanders : Pittsburgh Penguins 3:4 – po podaljšku, Tampa Bay Lightning : Dallas Stars 5:0, Florida Panthers : Carolina Hurricanes 3:4 – po kazenskih strelih, Chicago Blackhawks : Detroit Red Wings 3:5, Arizona Coyotes : Colorado Avalanche 2:6, Anaheim Ducks : Vegas Golden Knights 2:3 – po podaljšku, Winnipeg Jets : Montreal Canadiens 2:1 – po podaljšku, San Jose Sharks : St. Louis Blues 6:7.

