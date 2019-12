Mitja Šivic ima raje lačne volkove kot prestrašene ovce

Jesenice

Trenerja in kapetana Jesenic in Olimpije bosta vnovič v središču pozornosti (z leve): Andrej Tavželj, Mitja Šivic, Gregor Polončič in Aleš Mušič. FOTO: Tomi Lombar/Delo



Polončič: V derbiju ne odloča lestvica

10

sekund je ločilo železarje do zmage s Salzburgom, a so takrat prejeli gol in nato izgubili v podaljšku

Andrej Hebar (v belem dresu) je v prejšnji sezoni branil Olimpijine barve, zdaj je med udarnimi aduti železarjev. FOTO: Mavric Pivk/Delo

- Težko si je predstavljati, da je hokejska Zgornjesavska dolina že v drugi polovici decembra, pa doslej v sezoni še ni doživela niti enega derbija svojih železarjev z velikimi tekmeci iz Ljubljane. Zdaj pa je končno napočil tudi čas za večer hokejistov v rdečih in zelenih dresih, novo poglavje dolge jeseniško-ljubljanske zgodbe bo drevi ob 19. uri v dvorani Podmežakla.Moštvi sta se doslej v tej sezoni pomerili trikrat, in sicer v poletni ligi na Bledu, finalu pokalnega tekmovanja na kranjskem ledu ter pred poldrugim mesecem v tivolski dvorani. Trikrat zapored je slavilo ljubljansko moštvo, le ta zadnji derbi je ponudil negotovost, ko so o zmagovalcu odločali šele kazenski streli. Takrat je šlo tudi za poseben dogodek, saj smo po podatkih Hokejske zveze Slovenije tekmo označili za jubilejno 500., zlasti na Jesenicah pa je precej starejših poznavalcev podvomilo o verodostojnosti podatka. Pri zvezi sicer za vir že dolgo uporabljajo statistiko dr., športnemu svetu znanega predvsem po komentiranju tekem na javni TV. V preteklosti je vedno »servisiral« pisarno na Celovški 25 v Ljubljani tudi s podatki o reprezentančnih nastopih posameznikov, njihovih golih, kazenskih minutah itn.Preverjanja verodostojnosti pri tem doslej ni bilo, vsaj glede derbijev pa so v Podmežakli prepričani, da jih je bilo vsaj deset več od jubilejne številke 500. Spomin, tudi po podatkih iz lokalnega muzeja, seže v leto 1949 in takrat prvo medsebojno tekmo hokejistov z Jesenic proti Ljubljančanom. Res pa je, da so se imena klubov večkrat spreminjala, občasno so bodisi za ene bodisi za druge igrale zaradi različnih razlogov podružnične selekcije.Na Jesenicah si v vidnem pomanjkanju odmevnih hokejskih tekem prav danes želijo obeležiti 70 let od prvega derbija, obenem sanjajo o prvi zmagi v sezoni proti večnim tekmecem. Lestvica – Olimpija je 3., Jesenice so 13. – jasno razkriva prednost Ljubljančanov, a njihov trenerki je eden tistih pri nas z bogatimi izkušnjami iz derbijev tako v zelenem dresu kot tudi rdečem, opozarja: »V tekmah s takšnim nabojem lestvica ne odloča o tem, kdo bo zmagal. Jeseniško moštvo zelo spoštujem, po prikazanih igrah si zasluži precej višjo uvrstitev od sedanje.« Njegovi hokejisti so sicer po dvotedenskem tekmovalnem oddihu zmagali v Celovcu s 6:3, Jeseničani so doma izgubili proti Salzburgu v podaljšku.In prav to se jim dogaja prepogosto že od začetka sezone, da v zadnjih trenutkih zapravijo prednost – tokrat so jo 10 sekund pred koncem! –, nato pa izgubijo bodisi v podaljšku bodisi v kazenskih strelih. »Le pomislite, koliko višje bi bili, če ne bi tako naivno zapravljali zmag. Toda s tem moštvom dejansko vlagamo veliko energije, zgodovina Jesenic, ko se ozremo k šampionskim zastavam pod streho naše dvorane, preprosto zahteva od nas, da se borimo in zmagujemo,« se dobro zaveda trenerki noče izgovorov ob odsotnosti poškodovanih: »Tudi če je igralcev manj, je pomembno, da so ti pravi. Raje imam deset lačnih volkov kot pa 25 prestrašenih ovčk,« je še dejal in poskusil tudi s takšno motivacijsko injekcijo moštvu predstaviti izziv derbija.