Mitja Šivic opozarja varovance: Drsanje in zbranost, sicer je lahko boleče

Tekmec slovenskih državnih in pokalnih prvakov bo v petek ob 18. uri tamkajšnji TPS, v nedeljo, 4. septembra, pa sledi še gostovanje v nemškem Wolfsburgu pri ekipi Grizzlys (19.00). V skupini B zmaje čaka še obračun s švicarskim EV Zugom, vse tekme pa bo prenašala TV Slovenija.

»Priprave smo razdelili v tri sklope: v prvem delu smo zelo veliko in trdo delali ter iskali to, kar želimo biti. V drugem sklopu smo temu dodali še sistem in tega je bilo kar veliko. Drugi del smo končali z gostovanjem v Nemčiji. Pred tretjim sklopom smo se najprej spočili in potem nadaljevali z ritmom tekem. Priprave so kar dobro uspele,« je v sporočilu za javnost povedal trener Ljubljančanov Mitja Šivic, ki ne bo mogel računati na poškodovana Miho Zajca in Marka Čepona.

»Dejstvo je, da so Finci zelo hitri, zelo agresivni pri igri z igralcem manj, imajo veliko individualnega znanja, igrajo doma. Morali bomo biti res pravi, saj gremo igrati hokej, ki je še veliko hitrejši kot liga, ki jo mi igramo. Drsalno moramo biti močni, držati koncentracijo. Če nam bo to uspelo, bo 'okej'. Če pa nam to ne bo uspelo, se zna končati tudi zelo boleče. Zaenkrat se osredotočamo na prvega nasprotnika, z nemškimi ekipami smo se sicer srečali na pripravljalnem turnirju, kjer smo bili kar enakovredni. Sicer se za vse tekme pripravljamo enako, v katerikoli ligi oz. tekmovanju jih igramo. V vsako tekmo je dobro vstopiti z delčkom strahu, s katerega izhaja tudi delček motivacije.«

Odlična izkušnja, lahko pa je tudi kaj več

Branilec Aleksandar Magovac dodaja: »S fanti že kar težko čakamo, da bomo zaigrali v ligi prvakov in veseli nas, da smo del prve slovenske ekipe v tem tekmovanju. Seveda imamo tudi malo treme, saj je za vse nas, razen za Žigo Panceta, to prvič. Vemo, da nas čakajo težki nasprotniki, igrajo v boljših ligah, a imamo željo, voljo in znanje, da se dokažemo in pokažemo, da znamo igrati hokej. Čaka nas nekaj potovanj, ki jih sicer nismo vajeni. Pogovorili smo se, kako moramo igrati, zdaj je na nas, da se tega držimo. Pričakujem, da nas čakajo približno takšne tekme, kot so na reprezentančnem nivoju.«

Novi napadalec Chris Dodero pa je pristavil: »Vsi smo zelo veseli, da smo del ekipe, ki bo tekmovala v Ligi prvakov. Vem, da je to za Ljubljano in Slovenijo prvič, tako kot za nas vse. Tudi meni pomeni veliko, saj je to moja prva profesionalna sezona, tudi prva v Evropi, zame je vse novo. Mislim, da je naša prednost velik ekipni duh, povezanost v ekipi, vse nasprotnike pa spoštujemo. To je odlična izkušnja, lahko je tudi kaj več, če bomo zbrani in pravi. Taki, kot znamo biti.«

Prva domača tekma hokejiste SŽ Olimpije čaka 8. septembra (19.15), ko se bodo udarili s Turkujem, dva dni kasneje pa ob 18. uri z Wolfsburgom. Nato bo Halo Tivoli 5. oktobra obiskal še Zug, ki bo nato 12. oktobra zadnji tekmec Ljubljančanov v skupinskem delu.

Ekipa HK SŽ Olimpije:

- vratarja: Žan Us, Anthony Morrone;

- branilci: Tine Klofutar, Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Joona Erving, Kristjan Čepon, Aleksandar Magovac, Carl Neill, Urban Podrekar;

- napadalci: Nik Simšič, Miha Beričič, Žiga Mehle, Marc-Olivier Vallerand, Joseph Garreffa, Christopher Dodero, Tadej Čimžar, Luka Kalan, Gregor Koblar, Rok Kapel, Žiga Pance, Jaka Sodja, Jaka Šturm.