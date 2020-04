Množična okužba na beloruskem ledu

Minsk - V Belorusiji kljub vsem ostrim ukrepom po svetu v boju s koronavirusom še naprej vztrajajo pri množičnih prireditvah in tako tudi športnih tekmovanjih. Zunaj meja odmeva zlasti nogometno prvenstvo, četudi je obisk na tekmah v teh dneh zelo slab. Edini na stari celini so prav na beloruskem ledu po koledarju sklenili hokejsko sezono s končnico, kljub odpovedi svetovnega prvenstva pa tudi izvedli pripravljalni reprezentančni tabor. Zdaj pa jih je pretresla novica o močni navzočnosti virusa pri moštvu Neman Grodno, polfinalistu sezone.



Pri klubu je tako po testiranju kar 23 članov pozitivnih, med njimi 17 igralcev mladinskega moštva, ki so jih pri priči izolirali v enem od letovišč. Pri članski zasedbi so okuženi štirje Finci. Virus je očitno staknil tudi eden od članov predsednikove hokejske ekipe, ki pod pokroviteljstvom državnega vodje Aleksandra Lukašenka redno vadi in igra ekshibicijske tekme. Ob tem je seveda zanimivo, kako je odmevala Lukašenkova izjava pred dnevi, češ da virusa v mrazu lednih dvoran preprosto ni.