Montreal iz Las Vegasa z dobičkom

Hokejisti Montreala so na gostovanju pri Las Vegasu prišli do zanesljive zmage s 4:1 in zdaj v polfinalu boja za Stanlyjev pokal vodijo s 3:2. Do velikega finala NHL jih loči le še zmaga.



Nick Suzuki se je izkazal z golom in dvema podajama, vratar Kanadčanov Carey Price pa je zbral 26 obramb.



Goste je v vodstvo v deveti minuti popeljal Jesperi Kotkaniemi, v drugem delu igra pa sta za Montreal zadela še Eric Staal in ob igri z igralcem več 20-letni Cole Caufield. V 45. minuti so domači z golom Maxa Paciorettyja znižali zaostanek na 1:3, a več od tega ni šlo. Minuto in šest sekund pred koncem pa je Suzuki z golom v nebranjen gol postavil končnih 4:1.



Še tretjo zaporedno tekmo je Kanadčane vodil Luke Richardson, saj je bil glavni trener Dominique Ducharme v petek pozitiven na novi koronavirus.



»Vsekakor smo vznemirjeni zaradi našega položaja, a ničesar nočemo prehitevati. Tekme zaključujemo na pravi način. S pravim pristopom bomo šli v naslednjo tekmo. Rabimo še eno zmago,« je po koncu razmišljal Richardson.



Montreal v finalu končnice ni igral vse od leta 1993, ko je v petih tekmah nadigral Los Angeles.



Šesta, mogoče že odločilna tekma bo v noči na petek.

