Montreal pometel z Winnipegom, v Bostonu po porazu besni na sodnike

Zadnji kanadski prvak in najtrofejnejša ekipa v zgodovini lige



Jeza v Bostonu po morda že ključnem porazu

je bil spet junak zmage Montreala nad kanadskimi tekmeci Winnipeg Jets, potem ko je tokrat dosegel odločilni gol po 1:39 minute igre v podaljšku ter poskrbel za četrto in hkrati odločilno zmago za napredovanje v polfinale. Z druge strani ledene ploskve ga je zaposlil, z udarcem »na prvo« pa je nekdanji soigralecmatiralv gostujočih vratih in začel veliko slavje med 2500 glasnimi domačimi navijači v dvorani Bell Centre.V rednem delu sta za Montreal zadela šein, to pa je bila že sedma zaporedna zmaga v letošnji končnici za sicer zgodovinsko najuspešnejše moštvo v ligi, ki je proti ekipi Toronto Maple Leafs v prvem krogu zaostajala že z 1:3. Toffoli, v rednem delu je zadel 28-krat, v končnici pa zdaj štirikrat, je vknjižil še podajo, medtem ko jetekmo sklenil z vsega 14 obrambami, Hellebuyck pa je bil z 39 ustavljenimi streli veliko bolj zaposlen.Montrealu nihče ni pripisoval večjih možnosti v lovu na Stanleyjev pokal, potem ko se je kot zadnji, 16., uvrstil v letošnjo končnico z vsega eno zmago na zadnjih devetih tekmah rednega dela. Zdaj so se kot prvi prebili v polfinale, kjer jih čaka zmagovalec para Colorado – Vegas (2:2). Montreal še štiriintridesetič v klubski zgodovini ni izgubil četrte tekme, ko je v paru vodil s 3:0 v zmagah, hkrati pa postavil nov rekord lige s 23. »metlo«. Sedem zaporednih zmag v končnici je Montreal nazadnje nanizal v pohodu na zadnji Stanleyjev pokal leta 1993, ko ga jepopeljal do 11 zaporednih zmag. To je tudi zadnja trofeja katerega koli kanadskega kluba v NHL.Za Winnipeg je dvakrat zadel novinec, branilec, ki s soigralci po lastni »metli« v prvem krogu proti Edmontonu ni našel rešitve za Montreal. Winnipeg je sicer že v zaključku prve tekme z Montrealom po grozljivem naletu izgubil suspendiranega prvega centra, ki je poškodovalv izdihljajih uvodnega obračuna. Scheifele bi sicer v primeru sinočnje zmage svojih soigralcev lahko nastopil na peti tekmi.je tekmo končal z dvema podajama. Zasedba Jets je sicer redni del sezone v skupini North končala na tretjem mestu, mesto višje od Montreala. V končnici pa so bili povsem v podrejenem položaju.Domača zasedba je na četrti tekmi povedla že na začetku devete minute, ko je bil uspešen Gustafsson, 51 sekund pred koncem prve tretjine pa je na 2:0 povišal Lehkonen. Winnipeg je izsilil podaljšek, a je Toffoli, ki je član Montreala od oktobra lani, ko se je tja preselil iz Vancouvra, hitro končal sanje gostov.V drugem krogu končnice v vzhodni skupini je New York Islanders povedel s 3:2 v zmagah. Otočani so na peti tekmi v gosteh v dvorani TD Garden s 5:4 premagali Boston Bruins. Junak otočanov je bil ruski vratar, ki je domačim paral živce s kar 40 obrambami. Za New York so zadeliinV vrstah Bostona je bil dvakrat uspešen, zadela sta tudiinje imel na svojem računu tri podaje, finski vratarni imel najboljšega večera. Potem ko je dovolil štiri zadetke, ga je v domačih vratih zamenjal. Po tekmi je živce povsem izgubil trener Bostona, ki se je lotil sodnikov.»To je moj pogled: igramo z ekipo, čigar vodstvo in trenerski štab je zelo spoštovano. A mislim, da tam bolj prodajajo zgodbo, da so New York Saints (svetniki, op. a.), ne pa New York Islanders,« je bentil Cassidy. »Igrajo trdo in igrajo na pravi način, a čutim, da za nas velja enako. Isti prekrški, ki jih dosodijo nam, jih njim ne, ne vem pa, zakaj. Odlično delo so opravili s prodajanjem te zgodbe, da so povsem čisti. Igrajo trd slog hokeja. A storijo toliko prekrškov, kot jih storimo mi. Zaupajte mi. Gre le za to, da jih je potrebno dosoditi.«Boston je bil deležen štirih izključitev na peti tekmi, med njimi tudi zaradi zavlačevanja, potem ko jev zadnji tretjini ploščico poslal prek ograde. Otočani so dvoboj sklenili z le dvema izključitvama, čeprav je Boston v njihovi tretjini preživel več časa. Razmerje strelov oziroma poskusov proti vratom je znašalo 76:35 v korist domačinov. Newyorčani so izkoristili kar tri od svojih štirih priložnosti ob igri z igralcem več na ledu ter se veselili velike zmage.Boston Bruins :4:5 - New York vodi s 3:2 v zmagah* : Winnipeg Jets 3:2 (podaljšek) - Montreal je napredoval s 4:0 v zmagah