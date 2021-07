Montreal preložil slavje Floridčanov

V svetovni hokejski prestolnici Montrealu domači navijači še niso obupali in v središču mesta množično spodbujajo svoje hokejiste, ki jih v dvorani zaradi ukrepov proti covid-19 lahko spremlja le 3500 gledalcev. FOTO: Andrej Ivanov/Reuters

je na četrti tekmi velikega finala lige NHL dosegel dva gola, tudi odločilnega v četrti minuti podaljška za zmago Montreala s 3:2. Kanadčani so v boju za hokejski sveti gral Stanleyjev pokal prišli do prve zmage proti Tampi Bay in tako serijo na štiri zmage znižali na 1:3.Anderson je v 16. minuti domače popeljal v vodstvo, v 38. minuti so gostje prekoizenačili, enajst minut pozneje pa so znova povedli domači. Zadel je. Podaljšek je Tampi v 54. minuti prineselOb koncu tekme in na začetku podaljška so se domači ubranili v igri z igralcem manj, potem pa je Anderson ob koncu četrte minute podaljška razveselil 3500 navijačev v dvorani Bell Centre. Anderson je začel akcijo, popeljal plošček v napadalno tretjino gostov in podal pred gol. Do strela je prišel, hokejisti Tampe so njegov strel blokirali, plošček pa se je odbil do Andersona, ki je zadel med padanjem.je za Montreal, ki je na prvih treh tekmah prejel kar 14 zadetkov, zbral 32 obramb.Peta tekma bo v noči na četrtek po slovenskem času.