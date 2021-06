Nekdanji kralj še drugič prizemljil Winnipeg, Vegas se vrača

Po 500 navijačih spet pred nekaj tisoč

je s 30 obrambami še osmič na tekmah končnice v svoji karieri ohranil mrežo nedotaknjeno in odločilno pripomogel k minimalni zmagi Montreala, ki je še drugič zapored slavil v Winnipegu (1:0). Odločil je zadetekz igralcem manj po slabih dveh minutah igre v drugi tretjini.je v nasprotnih vratih zbral 23 obramb, Winnipeg pa je igral brez, ki je bil zaradi ostudnega naleta nadv zaključku prvega medsebojnega obračuna suspendiran za štiri tekme. Evans se po pretresu možganov še vedno ni vrnil na led. Domači drugič zapored niso mogli računati niti na centra, ki ga muči še nepotrjena poškodba.»Igramo dobro na obeh straneh ploščka,« je po tekmi menil Price. »Preprosto sprejemamo pametne odločitve pri podpiranju drug drugega po celotnem ledu,« je dodal. V Montrealu bosta ekipi odigrali kar dve tekmi v približno 24 urah, najprej v nedeljo in nato še v ponedeljek zvečer.»Gotovo je to izziv,« je dejal trener Winnipega. »Vse leto smo boljša ekipa na gostovanjih kot na domačem ledu. Imamo kar nekaj samozavesti, ko pridemo v zgradbo nasprotne ekipe, možno pa je, da se bo vrnil Paul, kar bo verjetno pomagalo našemu napadu.«V dvorani Bell MTS Place se je spet zbralo 500 cepljenih zdravstvenih delavcev, Montreal, najstarejša in s 24 pokali tudi najtrofejnejša ekipa lige, pa doma čaka igranje pred več tisoč navijači. Po rahljanju ukrepov v Quebecu je Montreal kot prva ekipa v Kanadi zaigral pred navijači na šesti tekmi letošnje končnice proti Torontu, ko je bilo na tribunah 2500 ljudi.Winnipeg Jets :0:1 - Montreal vodi z 2:0 v zmagah: Colorado Avalanche 3:2 - Colorado vodi z 2:1 v zmagah