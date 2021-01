Montreal vnovič dobro ustavil Edmonton

Pol ducata ploščkov v mreži Philadelphie

Rezultati lige NHL

V najmočnejši hokejski ligi na svetu je bilo v noči s ponedeljka na torek izpeljanih deset tekem. Ena izmed štirih zmag gostov je pripadla Montrealu, ki je s 3:1 premagal Edmonton.Hokejisti Montreala so še drugič zapored gostovali v Edmontonu. Potem ko so prvo tekmo dobili s 5:1, so bili tudi tokrat prepričljivo boljši in svojemu tekmecu dopustili le en zadetek.Gostje so se izkazali pri igri z igralcem manj, saj so izničili vseh 7 številčnih prednosti svojih nasprotnikov. Vratarje na svojem debiju ustavil 24 izmed 25 strelov na svoja vrata, za zmago pa so zadeli(10.),(20.) in(53.). Častni zadetek Edmontona je ob igralcu manj dosegel(58.).Med vsemi aktivnimi ekipami je največ golov dosegel Buffalo, ki je na gostovanju pri Philadelphii zmagal s 6:1. Razmerje strelov je bilo 37:22 v korist gostov, ki so bili dvakrat uspešni ob igri z igralcem več.Za Buffalo sta po dvakrat zadelain, ki sta poskrbela za vodstvo s 4:0, preostala gola pa sta doseglainEdini zadetek Philadelphie je v 58. minuti dosegelEdmonton Oilers - Montreal Canadiens 1:3Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets 2:3New York Islanders - Boston Bruins 1:0Toronto Maple Leafs - Winnipeg Jets 3:1Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres 1:6Nashville Predators - Carolina Hurricanes 2:4St. Louis Blues - San Jose Sharks 5:4Anaheim Ducks - Minnesota Wild 1:0Calgary Flames - Vancouver Canucks 5:2Vegas Golden Knights - Arizona Coyotes 4:2