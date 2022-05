Morrone novi član prvakov iz Tivolija

Hokejski ekipi SŽ Olimpija se bo s sezono 2022/23 pridružil kanadski vratar Anthony Morrone. Kot so sporočili iz tabora državnih in pokalnih prvakov, je 23-letnik minulo sezono stal v vratih francoske prvoligaške ekipe Mulhouse, pred tem pa pri ekipi EHC Lustenau.

»Zelo se veselim prihoda v Ljubljano in novega izziva. O mestu, klubu in navijačih sem slišal le pozitivne stvari. Pred nami so veliki izzivi, za katere bomo morali trdo delati, a sem zelo motiviran in verjamem, da imamo kot ekipa velik potencial,« je iz Kanade za klubsko spletno stran sporočil Morrone.