Morska pošast iz Seattla pozobala prvo žrtev v svoji dvorani

Pred tekmo v Seattlu so se zbrani poklonili ekipi Seattle Metropolitans, ki je leta 1917 kot prva ameriška ekipa osvojila Stanleyjev pokal ravno z zmago nad Montreal Canadiens, ki so že več desetletij najtrofejnejše hokejsko moštvo Severne Amerike. Izobesili so tudi poseben prapor, ki je s stropa dvorane Climate Pledge Arena pozdravil visoko zmago domačega moštva s kar 5:1. Brandon Tanev je zadel dvakrat, med strelce pa se je vpisal tudi Jordan Eberle za prvo domačo zmago v zgodovini nove franšize.

Mike Hoffman je za Montreal, ki se je v minuli sezoni po dolgem času prebil vse do velikega finala, dosegel edini gol. Canadiens so trenutno zadnje moštvo vzhodne konference z le dvema točkama po šestih tekmah in razliko v zadetkih 24:11. Eberle je mrežo kanadskega ponosa načel že v 62. sekundi s svojim prvencem v sezoni 2021/22. Tanev, ki po hitrem postopku postaja heroj navijačev, je nato preusmeril podajo Jamieja Oleksiaka za vodstvo z 2:1 v zaključku prve tretjine. Dosegel je že pet golov na sedmih tekmah.

Svoj prvi gol sezone je prispeval tudi Yanni Gourde, ki je z lepim bekendom ukanil Jaka Allena v drugi tretjini, nato pa podal za drugi zadetek Taneva, ki je vratarja Montreala ukanil za 4:1. V minuli sezoni je omenjeni hokejist na 32 tekmah dosegel sedem golov, najučinkovitejši je bil v sezoni 2018/19 kot član Winnipeg Jets. Allen je tekmo sklenil z 21 obrambami, spet pa je pogrešal pomoč branilcev. Ryan Donato je po protinapadu na začetku zadnje tretjine postavil končni izid. V vratih Seattla se ni preveč preznojil Philipp Grubauer s 23 obrambami, to pa je bil dober odgovor novincev v ligi, ki so razočarali domače navijače na svoji prvi domači tekmi v soboto, ko so jih po preobratu ugnali Vancouver Canucks.

Po nekaj slabih predstavah so branilci naslova iz Tampe tokrat visoko ugnali Pittsburgh Penguins na gostovanju s 5:1. Sidney Crosby se počasi vrača na led, toda Pingvini, ki zaenkrat še ne računajo na slovenskega reprezentanta Jana Drozga, se morajo še naprej znajti brez svojega največjega asa. Motiva gostom ni manjkalo, saj so jim Pittsburghžani pokvarili uvodno tekmo sezone in dvig šampionskega prapora v domači dvorani z zmago s kar 6:2. Pingvinom so tokrat v mrežo pospravili en gol manj, Ondrej Palat in Ryan McDonagh sta v drugi tretjini zadela v razmaku 10 sekund za šele prvo zmago po rednem delu v sezoni za ekipo s Floride, ki se je še v drugo sezono zapored podala v vlogi branilca naslova. Še prejšnji večer so Buffalo Sabres zabili kar tri gole v zadnji tretjini in jim zadali nov poraz, tokrat pa so bliski začeli veliko bolje in Brayden Poin je z bekendom po 31 sekundah druge tretjine poskrbel za prvo vodstvo v sezoni. Po tem, ko sta Tristana Jarryja v dveh napadih ukanila Palat in McDonagh, je bil razplet dvoboja že znan.

embed_youtube}https://youtu.be/0wS1NbaG_Qg{/embed_youtube}

»Veliko je govora o tem, kako težko je igrati dve tekmi v 24 urah. Včasih pa je to potrebno. Potrebovali smo tekmo takoj po zadnjem večeru. Imel sem dober občutek, da se bodo fantej odzvali in to so nocoj gotovo storili,« je bil zadovoljen trener šampionskega moštva Jon Cooper. Za Tampo sta v zadnji tretjini zadela še Mihail Sergačev in Alex Killorn, Andrej Vasilevskij pa je ustavil 28 strelov za šele četrto zmago svojega moštva v Pittsburghu v zadnjih 17 poskusih.

Torkovi izidi:

New Jersey Devils : Calgary Flames 3:5

Pittsburgh Penguins : Tampa Bay Lightning 1:5

Colorado Avalanche : Vegas Golden Knights 1:3

Nashville Predators : San Jose Sharks 3:1

Anaheim Ducks : Winnipeg Jets 3:4

Seattle Kraken : Montreal Canadiens 5:1

Vancouver Canucks : Minnesota Wild 2:3