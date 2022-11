Morska pošast usodna za Kopitarja & Co.

Hokejisti kluba Los Angeles so z Anžetom Kopitarjem na čelu še drugi večer zapored v NHL z ledene ploskve oddrsali sklonjenih glav. Potem ko so včeraj klonili na gostovanju pri Vancouver Canucks (1:4), so ponoči na tujem po podaljšku izgubili še proti igralcem moštva Seattle Kraken, ki so bili boljši s 3:2 (1:0, 0:1, 1:1; 1:0).

Gostitelji so bolje odprli tekmo in z golom Kanadčana Jareda McCanna že v peti minuti prešli v vodstvo. Toda zatem je napočilo obdobje Kraljev, ki so ob koncu druge tretjine prek Jaredovega rojaka Philipa Danaulta (v 39. minuti) poravnali rezultat, na začetku zadnje tretjine pa tudi vodili, ko je v polno zadel še Američan Trevor Moore (41.).

Toda veselje hokejistov iz Los Angelesa ni dolgo trajalo, saj je že pičlih 18 sekund pozneje natančno meril še Nizozemec Daniel Sprong (41.), ki je poskrbel za izenačenje. Ker se izid do konca rednega dela tekme ni več spremenil, je sledil podaljšek, v katerem so bili bolj zbrani gostitelji, ki so se v tretji minuti po zaslugi Kanadčana Jordana Eberleja veselili zadetka in z njim tudi zmage ob jubilejni 100. tekmi Morske pošasti v NHL.

Jordan Eberle (levo) je bil strelec zlatega gola v podaljšku. FOTO: Steven Bisig/Usa Today Sports

Kopitar je tokrat na ledu prebil manj kot dvajset minut (19:36) in v tem času sprožil le en strel proti domačemu vratarju, Kanadčanu Martinu Jonesu, ki je zbral 27 obramb. Američan Calvin Petersen, čuvaj mreže pri Los Angelesu, je ubranil 26 strelov.

»To je bila res težka tekma za obe ekipi. V podaljšku smo si privoščili napako, ki so jo tekmeci izkoristili,« je pod tekmo potegnil črto Todd McLellan, trener Kraljev.

Drugi izidi – Ottawa Senators : New Jersey Devils 1:5, Florida Panthers : Calgary Flames 4:5 – po kazenskih strelih, Winnipeg Jets : Pittsburgh Penguins 0:3, Toronto Maple Leafs : Buffalo Sabres 5:2, Boston Bruins : Chicago Blackhawks 6:1, Washington Capitals : Colorado Avalanche 0:4, Columbus Blue Jackets : Detroit Red Wings 1:6, Montreal Canadiens : Philadelphia Flyers 5:4 – po kazenskih strelih, St. Louis Blues : Anaheim Ducks 6:2, Minnesota Wild : Carolina Hurricanes 2:1 – po podaljšku, Dallas Stars : New York Islanders 5:2, Nashville Predators : Tampa Bay Lightning 2:3 – po podaljšku, Edmonton Oilers : Vegas Golden Knights 4:3 – po podaljšku, San Jose Sharks : New York Rangers 1:2.