Morski psi izkoristili neučinkovitost Kraljev

Rekordni poraz Buffala

Rezultati lige NHL

Hokejisti Los Angelesa so v noči s srede na četrtek izgubili divizijski dvoboj s San Josejem (2:4) in doživeli tretji poraz na zadnjih štirih tekmah.Kralji so imeli pobudo in sprožili 44 strelov, vendar pa bili sila nenatančni, saj so svojega nekdanjega vratarja(42 obramb) premagali le dvakrat. Razočarali so pri power-playu, saj v dveh priložnostih niso našli poti v mrežo nasprotnika.Kapetan Los Angelesaje trikrat neuspešno streljal proti golu in ostaja pri 37 točkah v sezoni, kar je osmi dosežek v ligi.Za San Jose je dvakrat zadel, po enkrat pain. Pri Kraljih sta bila strelcainMoštvo Los Angelesa je z 32 točkami na šestem mestu zahodne divizije in za želenim četrtim mestom, ki še prinaša končnico, zaostaja za pet točk, San Jose pa je sedmi (30).Buffalo Sabres so ostali praznih rok na gostovanju pri Pittsburghu (2:5). Buffalo je s tem postavil neslavni rekord, saj je izgubil že petnajstič v nizu, kar se je v ligi zgodilo prvič po sezoni 2005/06, ko so bili uvedeni kazenski streli.Pred tem so Carolina (09-10), New York Islanders (10-11) in Buffalo (14-15) vsi izgubili po 14 zaporednih tekem.Za Pittsburgh so zadeliin, za Buffalo painPittsburgh je z 42 točkami na tretjem mestu vzhodne divizije, Buffalo pa ima s 16 točkami najslabši izkupiček v ligi.San Jose Sharks : Los Angeles Kings 4:2 (Kopitar 3 streli v 22 minutah)Ottawa Senators : Calgary Flames 3:1Minnesota Wild : Anaheim Ducks 3:2Pittsburgh Penguins : Buffalo Sabres 5:2Vancouver Canucks : Winnipeg Jets 1:5Montreal Canadiens : Edmonton Oilers