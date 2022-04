Morski psi na pomoč Anžetovim kraljem, Tampi epska bitka za Florido

V nedeljskem večeru, ki ga je sicer povsem zaznamoval floridski obračun ekip Florida Panthers in Tampa Bay Lightning – osvajalci zadnjih dveh Stanleyjevih pokalov so se na gostujočem ledu izkazali z zmago nad najuspešnejšo ekipo rednega dela z 8:4 – so razplet dvobojev z nestrpnostjo spremljali tudi navijači Los Angeles Kings, katerih član je slovenski zvezdnik Anže Kopitar. Na delu so bili namreč njihovi veliki divizijski konkurenti v boju za uvrstitev v končnico, Vegas Golden Knights, ki pa v Las Vegasu niso uspeli streti ekipe San Jose Sharks (4:5).

Stari rivali kraljev iz Kalifornije so slavili po kazenskih strelih in Kopitarja ter soigralce še približali prvi uvrstitvi v končnico po štirih letih, ko je bil za dvakratne osvajalce Stanleyjevega pokala v prvem krogu usoden ravno Vegas. Zlati vitezi so zapravili dva gola prednosti v zadnji tretjini, ko je podaljšek v zadnji sekundi izsilil Timo Meier, v tretjem krogu kazenskih strelov pa je bil nato kot edini od šestih strelcev natančen Thomas Bordeleau ter gostom prinesel zmago.

Poškodba Ovečkina povzroča skrbi v Washingtonu

Če bi se redni del sezone lige NHL končal danes, bi se Kings pomeriliz Edmonton Oilers, ki so tokrat visoko izgubili na gostovanju pri Columbus Blue Jackets (2:5). Philadelphia Flyers so na svojem ledu visoko ugnali Pittsburgh Penguins (4:1), z identičnim izidom je drugo najboljšo ekipo rednega dela Colorado Avalanche pred svojimi navijači ugnala tudi ekipa Winnipeg Jets.

V Washingtonu se je Toronto veselil po kazenskih strelih (4:3), skrbi domačim privržencem hokeja pa povzroča poškodba prvega zvezdnika Aleksandra Ovečkina. Na začetku zadnje tretjine je priletel v ogrado prek palice gostujočega vratarja, njegovi soigralci pa so zapravili dva gola prednosti in lepo priložnost, da si izboljšajo izhodišče pred začetkom izločilnih bojev. Zaenkrat še ni informacij o tem, kdaj se bo ruski as lahko vrnil na led, dvoboj je sicer v sedmem krogu kazenskih strelov odločil Alex Kerfoot.

Pomembno točko za uvrstitev v končnico so izgubili tudi Nashville Predators, ki so po podaljšku doma izgubili proti ekipi Minnesota Wild s 4:5. Nashville je tako kot Vegas neposredni tekmec Kopitarju in njegovemu moštvu Los Angeles Kings za preboj v drugi del tekmovanja. Los Angeles ima na šestem mestu 96 točk, Nashville na sedmem 94, sledita pa Dallas s 93 točkami in Vegas Golden Knights z 90. Pri tem ne gre spregledati, da je Los Angeles v prvi vrsti odvisen od svojih rezultatov, saj za potrditev preboja v drugi del na preostalih dveh obračunih potrebuje le še točko, s slabimi dosežki pa mu lahko pomagajo tekmeci in tokratni izidi gredo ekipi iz Kalifornije še kako na roke..

V Nashvillu je tekmo odločil 31-letni Rus Dmitrij Kulikov. Ta je zadel vsega 1,3 sekunde pred koncem podaljška in Minnesoti priboril obe točki. Presenetljivo visok poraz je doživela Florida, vodilna ekipa lige, ki je doma morala priznati premoč največjim rivalom Tampa Bay Lightning s 4:8 in izgubila prvič po 13 tekmah. Blestel je Rus Nikita Kučerov, ki je ob dveh golih v statistiko vpisal še tri asistence.

Kopitar z Los Angelesom je bil prost. Čaka ga še dva dni oddiha, nato pa bo slovenski reprezentant skupaj s soigralci poskušal potrditi končnico na gostovanju v Seattlu.