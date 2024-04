Muršak brez lovorike, na Dunaju novi hokejski projekt

Padel je zastor čez sezono razširjene avstrijske hokejske lige (ICEHL), tretjič zapored je lovoriko najboljšega moštva osvojil Salzburg, tokrat po zmagi v napeti finalni seriji proti KAC iz Celovca, pri katerem so sicer kar štirje Slovenci: na ledu Jan Muršak in Luka Gomboc, ob igrišču pa trener vratarjev Andrej Hočevar in ekonom Andrej Hebar.

Razočaranje v hokejsko zapriseženem mestu na Koroškem, kjer je tudi deželni glavar Peter Kaiser na dan finalne tekme št. 7 posnel poseben spot spodbude, končni razplet (6:2 za Salzburg, skupno v zmagah 4:3) pa je potrla tudi slovenskega asa Muršaka, ki je prišel iz Göteborga kot pomemben adut celovškega moštva v boju za naslov. Tako KAC ostaja pri 32 šampionskih lovorikah, Salzburg jih ima zdaj 11. Najboljši igralec končnice je bil Salzburgov as, doma sicer s Koroškega, Thomas Raffl. »Ni lepšega za rojenega Beljačana, kot se veseliti naslova na celovškem ledu,« je dejal.

Še precej bolj kot v Celovcu pa so glede ravnokar končane sezone razočarani na Dunaju, kjer so zgodbo sklenili že pred izločilnimi boji. Tako je bilo hitro konec zime tudi za našega Roka Tičarja, na bližnjem SP v Bolzanu enega udarnih adutov med risi. V naslednji sezoni bo igral za moštvo iz Gradca, v avstrijski metropoli pa so se odločili za 10 odstotkov zvišati proračun in iskati nove okrepitve. Sodeč po današnji objavi v najbolj branem avstrijskem časniku Kronen Zeitung bo Christian Dolezal, športni direktor Vienne Capitals najprej poiskal vrhunskega vratarja.