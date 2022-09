Mušičev dres pod strop, zglajena nesoglasja

Slovenski hokejski klub SŽ Olimpija iz Ljubljane se bo uradno od svojega dolgoletnega igralca in kapetana Aleša Mušiča poslovil 2. oktobra na tekmi proti Fehervarju. Takrat bo zdaj 40-letni ljubljenec ljubljanskega hokejskega občinstva na slavnostnem dogodku pred omenjeno tekmo prisostvoval dvigu dresa s številko 16 pod strop tivolske dvorane.

Mušič se bo tako pod stropom Tivolija pridružil Tomažu Vnuku in njegovi številki 24. »Zelo velika čast je, da po koncu kariere obesijo tvoj dres pod strop. Menim, da bi si pred mano to zaslužil še kdo drug, mogoče se bo v prihodnosti to tudi zgodilo, spremenilo, ker je bilo pri Olimpiji ogromno odličnih hokejistov. Vedno poudarjam, da je eden izmed teh Igor Beribak, ki še deluje v klubu. Drugače pa je to res velika čast, kaže, da si dobro delal, da si dal nekaj športu, Ljubljani,« je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Mušič.

Omenjena slavnost bo 2. oktobra pol ure pred tekmo s Fehervarjem, in sicer ob 17.00. Za tisto tekmo bo klub za 50 odstotkov znižal cene vstopnic, te bodo tako po 7,5 evra. Prav tako pa bo šel v dobrodelne namene, za socialno ogrožene mlade hokejiste Olimpije, celoten znesek prodaje Mušičevih spominskih dresov. Teh je skupaj 40, od tega jih gre 10 za donacije,

Aleš Mušič in predsednik Miha Butara sta pojasnila okoliščine slovesa. FOTO: Jože Suhadolnik

Kot je dejal Mušič, glede na vse dogajanje v zadnjem obdobju o pravi poslovilni tekmi niti ni razmišljal in je zadovoljen z načrtovano slovesnostjo. Sprva je kazalo, da bi lahko Mušič tudi podaljšal kariero za eno sezono, saj je bil dogovorjen za nadaljnje sodelovanje, a je nato to padlo v vodo. Pri navijačih je vse to vzbudilo kar nekaj gneva, češ da to ni način, kako se ravna v takih trenutkih z igralcem, ki je bil več kot 20 let v klubu. A sta Mušič in predsednik kluba Miha Butara pojasnila, da sta se o tem pogovorila in se je predsednik ter tudi direktor Anže Ulčar opravičil za to nenamerno napako, medtem ko od trenerja Mitje Šivica, tako Mušič, ni dobil kakšnega klica ali opravičila.

Elik je bil izjemen

V vsakem primeru pa mu dolgoletno igranje za zeleno-bele ter tudi za reprezentanco in kratek čas za svojo edino epizodo v tujini prav pri Fehervarju ostaja v lepem spominu. V tem času je igral s številnimi dobrimi hokejisti, nekaj jih je tudi izpostavil. »Ta prvi mi pade na pamet Todd Elik. To je bil velik človek, odličen hokejist, sploh pri letih, v katerih je tukaj igral. Nihče mu ni mogel nič, plošček je vozil po celem igrišču,« je med drugim dejal Mušič in dodal, da je bil podobnega kalibra tudi John Hughes.

Od slovenskih igralcev pa je izpostavil Beribaka, Tomaža Vnuka, Iva Jana, Dejana Kontreca, Nika Zupančiča ... »Toliko igralcev, da je, ko pogledaš nazaj, res super, s kom vse sem igral,« je povedal Mušič in se zahvalil tudi vsem trenerjem. Posebej je omenil Hannuja Järvenpääja, Raima Summanena, pa tudi iz reprezentance Matjaža Kopitarja ter Matjaža Seklja v mlajšem obdobju kariere. »Če sem koga pozabil, se opravičujem, res jih je bilo veliko. Moram pa omeniti tudi Mika Posmo, ki je imel res občutek za vodenje tekem,« je še pojasnil Mušič, ki je med drugim z Olimpijo osvojil enajst državnih naslovov.

Aleš Mušič je bil kapetan hokejistov Olimpije, njegov dres s številko 16 bo šel pod strop dvorane Tivoli. FOTO: Jure Eržen

»V klubu se zavedamo, kaj je Aleš Mušič naredil za ljubljanski in slovenski hokej. Zavedamo se, da je legenda slovenskega in ljubljanskega hokeja in smo mu hvaležni za vse, kar smo skupaj dosegli,« pa je o Mušiču, ki je zbral tudi več kot sto nastopov za reprezentanco, dejal predsednik Butara in dodal, da si nedvomno zasluži, da gre njegov dres pod strop tivolske dvorane.

»Če pogledaš nazaj, je teh 35 let v hokeju kar hitro minilo,« je še dejal Mušič in se spomnil tudi nekaterih dogodkov, ki mu bodo ostali v najlepšem spominu, kot je sezona 2018/19 s trojno krono (alpska liga, DP in pokal), pa prva sezona v ligi Ebel, ko so 2007/08 izgubili šele v finalu, pa igranje z reprezentanco na olimpijskih igrah in številni drugi.