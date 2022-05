Na Finskem že skoraj obsedno stanje, sprostila se je tudi premierka

V nadaljevanju preberite:

Kako so finski hokejisti in njihovi navijači proslavili zgodovinski prvi naslov svetovnih prvakov na domačem ledu, kateri reprezentanti so bili po mnenju strokovnjakov najzaslužnejši za končno zmagoslavje »Suomijev«, ki so šele kot drugi v zgodovini najhitrejše moštvene igre v istem letu osvojili prestižni dvojček lovorik (na OI in SP), na kakšen način je bil v Monte Carlu z mislimi pri njih dirkač formule 1 Valtteri Bottas, kako jih je bodrila predsednica vlade Sanna Marin, ki se je komaj dobro vrnila z obiska Kijeva ...