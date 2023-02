Na Floridi so se zabavali in igrali za milijon evrov

Hokejisti NHL so ta konec tedna preživeli na Floridi, kjer so se pomerili na tekmi vseh zvezd. Med njimi sicer ni bilo enega od najboljših hokejistov zadnjih petnajst let in kapetana Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. V mestu Sunrise so najprej izvedli tekmovanja v spretnostih, sinoči pa so na razprodani FLA Live Areni hokejisti atlantske skupine v finalu tekme vseh zvezd premagali centralno skupino s 7:5.

V atlantski skupini sta najbolj blestela brata Matthew (Florida) in Brady Tkachuk (Ottawa). Prvi je bil imenovan za najkoristnejšega igralca. V finalu je dosegel gol in podajo, pred tem pa je v polfinalu zbral tri gole in dve podaji ob zmagi atlantske skupine z 10:6 nad metropolitansko.

Brady Tkachuk je skupaj dosegel en gol in štiri podaje. »Tega ne bom nikoli pozabil. Teh štiri ali pet dni, ko smo bili tukaj skupaj. Običajno smo v tem času leta tako zaposleni in osredotočeni, da si je lepo vzeti odmor od tega in biti preprosto skupaj ter imeti toliko ljudi od sebi, kot smo jih imeli tukaj. Bilo je neverjetno,« je dejal hokejist Ottawe.

Najkoristnejši igralec zvezdniškega dvoboja Matthew Tkachuk se je domov odpeljal tudi s Hondo. FOTO: Bruce Bennett Getty/AFP

Poleg njiju so se pri atlantski skupini v finalu izkazali še Dylan Larkin (Detroit) s tremi goli, Mitchell Marner (Toronto) s tremi podajami in Nikita Kučerov (Tampa Bay) z golom in podajo. To je sicer prva zmaga za atlantsko skupino, odkar je vodstvo NHL spremenilo tekmo vseh zvezd v dva polfinala in finale.

Člani zmagovite zasedbe si bodo med seboj razdelilo milijon dolarjev (923.550 evrov) nagrade.

Centralna skupina je sicer v zahodnem polfinalu premagala pacifiško skupino s 6:4. Tretjič so igrali v finalu, a tudi tretjič izgubili.