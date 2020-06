Na Jesenicah kot nekoč: hokej s teniško žogico

Jesenice - O tem, da je jeseniški hokejski klub v zadnjih mesecih storil korak naprej na področjih trženja, zunanje podobe in širše prepoznavnosti, že dolgo ni nobenega dvoma. Vrnitev h klubu Marcela Rodmana, ki je zapolnil vrzel strokovnjaka za strokovno usmeritev kluba, je bila v hipu dobrodošla, obenem pa je začel uveljavljati svoje dolgoletne izkušnje iz tujine tudi na drugih ravneh delovanja. Tudi v Nemčiji ali denimo nazadnje na Madžarskem je spoznaval športno in navijaško pripadnost lokalnemu okolju, pravzaprav koreninam športa.



In tako bodo prav v današnjem popoldnevu v Podmežakli spomini uhajali k dolgim desetletjem te najbolj priljubljene športne igre v Zgornjesavski dolini, obenem pa ponujali upanje, da bo na Jesenicah hokej, tudi v rekreativni podobi, še dolgo živel. Pri klubu so si namreč omislili turnir v uličnem hokeju na asfaltu. Podmežakla bo namreč prizorišče zanimivih »tekem«, ki so bile nekoč v dolgih popoldnevih in tudi večerih – naj si bo poleti ali pozimi – stalnica v jeseniških bivalnih naseljih, na parkiriščih, legendarni tržnici nasproti železniške postaje. Seveda so najstniki s hokejskimi palicami in teniško žogico uživali v igri tudi drugod po Sloveniji, a najbrž nikjer tako vzneseno kot prav v »mestu rdečega prahu«. In brez skrbi: niti Anže Kopitar, niti Robert Sabolič, niti Tomaž Razingar, niti njihovi številni predhodniki niso igrali le tistega »resnega hokeja« na ledeni ploskvi, uživali so tudi v takšni otroško-mladostniški igri.



Rodmanu so pri izvedbi pomagali tudi drugi pri klubu, denimo Brane Jeršin, že dolga desetletja vzneseni športni delavec iz Podmežakle, predsednik Anže Pogačar in prenovljena zasedba za trženje, vsi skupaj pa sanjajo o lepem popoldnevu v jeseniškem športnem parku, kjer ne pričakujejo le nove junake uličnega hokeja, temveč tudi privržence. V spomin na stare čase so tudi sirene, raglje in kravji zvonci, nekoč nepogrešljivi na tekmah železarjev, dobrodošli. Začetek turnirja bo danes ob 15.30.