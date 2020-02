FOTO:Na Jesenicah začetek lova na Peking (FOTO)

Jesenice

Matjaž Kopitar stavi na disciplino v reprezentanci. FOTO: Jože Suhadolnik

Vratarji: Luka Gračnar (Storhamar/Norveška), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav/Češka), Matija Pintarič (Rouen/Francija): branilci: Aljoša Crnovič (Sij Acroni Jesenice), Kristjan Čepon (SŽ Olimpija), Blaž Gregorc (Vitkovice/Češka), Miha Logar (SŽ Olimpija), Aleksandar Magovac (Poprad/Slovaška), Žiga Pavlin (Košice/Slovaška), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim/Poljska), Jurij Repe (Košice/Slovaška), Miha Štebih (Krakov/Poljska) in Nejc Stojan (Sij Acroni Jesneice); napadalci: Tadej Čimžar (Katowice/Poljska), Boštjan Goličič (Bordeaux/Francija), Žiga Jeglič (Mlada Boleslav/Češka), Luka Kalan (Unia Oswiecim/Poljska), Gregor Koblar (Unia Oswiecim/Poljska), Gal Koren (SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar/Madžarska), Ken Ograjenšek (Graz 99ers/Avstrija), Robert Sabolič (Ambri Piota/Švica), Rok Tičar (KAC Celovec/Avstrija), Blaž Tomaževič (Sij Acroni Jesenice), Jan Urbas (Fischtown Pinguins/Nemčija), Miha Verlič (Fischtown Pinguins/Nemčija) in Miha Zajc (Innsbruck/Avstrija).



Zbor slovenske hokejske reprezentance. FOTO: Jože Suhadolnik

- Slovenska hokejska reprezentanca bo ta teden začela lov na tretje olimpijske igre. Potem ko so Slovenci uspešno nastopili v Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018, bodo na kvalifikacijskem turnirju na Jesenicah lovili prvo mesto in uvrstitev na zadnjo stopničko kvalifikacij za Peking 2022. Potniki na naslednje OI bodo znani avgusta.Turnir, ki bo potekal na Jesenicah od četrtka do nedelje (v soboto bo prost dan), je eden od treh tretjega kroga. Zmagovalci teh turnirjev (skupine G, H in J) se bodo uvrstili na zadnjo stopnjo kvalifikacij, kjer zadnjega tekmeca že čakajo Slovaška, Belorusija in Avstrija v skupini D, Latvija, Francija in Italija v skupini E ter Norveška, Danska in Južna Koreja v skupini F.Ti trije turnirji bodo potekali od 27. do 30 avgusta, trije zmagovalci pa se bodo pridružili moštvom, ki so že zdaj uvrščena na igre. Krovna hokejska zveza IIHF je vstopnice za igre najmočnejšim ekipam na svetu razdelila na podlagi zadnje jakostne lestvice iz lanskega leta. Na igrah so tako že Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Nemčija in Švica, mesto pa ima tudi gostiteljica iger Kitajska.»Nasprotniki so drugačni kot novembra v Latviji. Tam smo bili mi izzivalci, tu pa bodo drugi izzivali nas. Vsaj po rankingu je tako, to pa je tudi moja želja,« je na začetku zbora v dvorani Podmežakla dejal selektor»Z branilci je tako, da nekateri v svojih klubih ne igrajo stalno, zato ne vemo, v kakšni formi so. Ti zadnji treningi bodo dali končni odgovor, kako in kaj. Jutri pa bo najbolj delovni dan z dvema treningoma na ledu,« je načrt dela do četrtka pojasnil Kopitar.»Prišli smo sem, da zmagamo in gremo v naslednji krog za olimpijske igre. Ključ bosta naša želja in volja.«Tekmeci Slovenije v dvorani Podmežakla bodo Hrvaška, Japonska in Litva. Slovenija bo na prvi tekmi 6. februarja igrala z Litvo, dan pozneje bo na vrsti obračun s Hrvaško, po prostem dnevu pa bo zadnji dan na vrsti še tekma z Japonsko. Vse tekme slovenske izbrane vrste se bodo začele ob 19. uri.