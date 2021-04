Na Jesenice piha veter sprememb

Andrej Hebar je dosegel edini gol za Jeseničane na tekmi v Asiagu, Aleš Mušič pa je z Olimpijo že pred vrati finala. FOTO: Roman Šipić/Delo

Miha Rebolj se je po hokejski karieri preselil v politiko, včeraj pa ga je jeseniški župan Blaž Račič razrešil vloge podžupana.

Peti letni čas se po hokejski Evropi nadaljuje. Končnica se je namreč razplamtela, v ICEHL se je z vidnimi slovenskimi akterji začel finale med KAC iz Celovca in Bolzanom, doma je danes (18.00) pred Olimpijo prvi zaključni plošček za vstop v finalno serijo alpske lige, za Jesenice pa se ob 20.30 nadaljuje očitno hud boj z Asiagom.Toda v železarskem mestu zdaj ne gre le za prvo uvrstitev tega kluba doslej v finale alpske lige – v zadnjih letih se je namreč pot za SIJ Acroni Jesenice vedno znova ustavila v polfinalu –, temveč tudi za dolgoročno prihodnost hokejske igre, na katero je bila vsa dolina dolga desetletja prav ponosna. Zdaj so časi drugačni, boj za preživetje hokeja je realnost Jesenic že od slovesa s tedanjo EBEL, pomladi 2012, in – kot kaže – se težave še naprej kopičijo.»Predvsem si želim, da bi bili vsi, ki so tako ali drugače vpleteni v hokej na Jesenicah, bolj enotni kot doslej,« nam je pred kratkim v posebnem pogovoru poudarilslovenski selektor in obenem lovec na evropske talente za moštvo Los Angeles Kings v NHL. Povsem razumljivo in racionalno je bilo takšno razmišljanje in ni si bilo težko predstavljati njegovega razočaranja, ko je bil med navzočimi na sestanku vodstva kluba, ki je tako eden od dveh slovenskih v AHL, ter vodilnimi iz mlajših selekcij. Pri slednjih je predsednikvrsto let slovenski reprezentant in zdaj politik, razgrnil ambiciozni projekt z načrtom, da bi tudi to mlajše moštvo imelo svojo člansko zasedbo, toda v tem primeru bi najbrž sledila zmešnjava in spet hude težave za prihodnost jeseniškega hokeja. Igralcev za dve članski vrsti je v Podmežakli premalo, še huje: na naslov sedanjih udarnih adutov na čelu z vratarjemže letijo ponudbe bogatejših delodajalcev od drugod ...Mimogrede – včeraj ječ, župan Jesenic, razrešil Rebolja z mesta župana. Sledila je obrazložitev o različnih pogledih in očitno eden teh pripada tudi hokeju kot pomembnemu delu jeseniškega vsakdana.Pred moštvom trenerjapa je pomembna kratkoročna naloga. Danes se bodo namreč železarji na 3. tekmi polfinalne serije (na tri zmage) pomerili z Asiagom, obe moštvi sta bili doslej uspešnejši doma, v vsej zgodovini AHL pa sta se tekmeca pomerila 25-krat, skupni izid je 13:12 za Italijane. Olimpija pa ohranja vlogo favorita po gladki zmagi v soboto pri Lustenauu s kar 8:0, tako da gre danes v Tivoliju pričakovati njen tretji uspeh in tako vizum finala.Podobno kot zmaji so se tudi Celovčani v Bolzano odpeljali dan pred tekmo in na prvi tekmi finala ICEHL ugnali gostitelje kar s 6:0.je podal pri treh golih,igra v končnici na visoki ravni, v tej finalni seriji pa sodita tudi