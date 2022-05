Na kolenih tudi gostiteljica Finska, boljša je bila Švedska

Švedska je na derbiju skupine B na hokejskem svetovnem prvenstvu po kazenskih strelih premagala gostiteljico Finsko s 3:2 in zdaj sama zaseda vrh lestvice. Na preostalih tekmah je Švica s 5:3 ugnala Slovaško in je na vrhu skupine A.

V derbiju skupine B sta se danes merila tradicionalna severnjaška tekmeca. Finci so po neučinkovitem začetku kljub prevladi v strelih na gol zaostajali, potem ko je v 12. minuti zadel Adam Larsson. V drugi tretjini sta za hiter preobrat poskrbela Mikko Lehtonen (24.) in Sami Vatanen (26.).

Norvežani s 5:3 ugnali Avstrijo

V zadnjem delu igre je za Švedsko najprej izenačil Joel Kellman (47.), dvoboj pa so nato po petminutnem podaljšku odločili kazenski streli. V drugi seriji je bil natančen Emil Bemström in Švede popeljal na vrh skupine B, kjer imajo zdaj z 11 točkami na kontu eno več od Fincev.

Finci so lahko le čestitali boljšim Švedom. FOTO: Heikki Saukkomaa/AFP

V skupini B so popoldan Norvežani s 5:3 ugnali Avstrijo in se na lestvici s petimi osvojenimi točkami povzpeli na četrto mesto za Američane, ki imajo enako število točk. Avstrijci so ostali pri treh in zdrsnili na sedmo mesto, potem ko so dan prej prvič v zgodovini SP ugnali petouvrščeno Češko (4 točke). Pred Avstrijci je reprezentanca Latvije (3 točke), za njo pa izbrana vrsta Velike Britanije (1).

V skupini A so se z večerno zmago Švicarji povzpeli na vrh razpredelnice. Švica je proti Slovaški prevladovala, več streljala na gol (30:16), a vratar Leonardo Genoni ni blestel. Zmaga kljub temu ni bila vprašljiva, zanjo pa so zadeli Denis Malgin (1.), Dominik Egli (24.), Timo Meier (33.), Nico Hischier (46.) in Fabrice Herzog (60.). Za Slovake so bili uspešni Miloš Roman (11.), Juraj Slafkovsky (26.) in Samuel Takač (50.).

Francozi boljši od Italijanov

Na popoldanski tekmi so bili Italijani po zadetku Luce Friga v 15. minuti tik pred osvojitvijo treh točk proti Franciji, a je Sacha Treille vsega 66 sekund pred iztekom rednega dela izenačil. V prvi minuti podaljška je nato dodatno točko Franciji priigral Hugo Gallet.

Švicar Michael Fora pred vrati Slovaške. FOTO: Jussi Nukari/AFP

Francozi so se posledično povzpeli na peto mesto s petimi točkami, Italijani z današnjo točko ostajajo sedmi pred Kazahstanom, ki nima še nobene. Švica je vodilna s popolnim izkupičkom 12 točk. S tekmo manj je Kanada druga z devetimi, sledita pa Danska in Nemčija s po šestimi. Slovaki so šesti s tremi točkami.