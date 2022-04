Na Poljskem »Srbe na vrbe«

Srbija velja za eno od držav, kjer veliko ljudi podpira rusko vojno agresijo v Ukrajini, zaradi česar so njeni športniki vse bolj izpostavljeni ostrim, a pogosto tudi sramotnim odzivom.

Eden od takšnih je močno razburil športno javnost. Na svetovnem prvenstvu divizije IB (skupine C) so se srbski hokejisti pomerili z Ukrajinci in izgubili z 0:7. Toda še drugi visoki poraz (proti Japonski so izgubili z 0:8) ni ujezil Srbov, temveč sramoten navijaški transparent, na katerem je pisalo »Srbe na vrbe«.

Zapis je bil vmeščem med zastavo Ukrajine in zastavo neuradne Beloruske ljudske republike (Pahonija), kot se je imenovala v kratkem obdobju po prvi svetovni vojni (1918/1919), in jo uporabljajo nasprotniki diktatorskega predsednika Aleksandra Lukašenka.