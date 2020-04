Nadaljevanje NHL na novih prizoriščih?

V dneh, ko bi hokejska Slovenija odštevala do bližnjega SP skupine B, onstran Atlantika pa bi se počasi odpirala vrata končnice NHL, so ukrepi ob širitvi koronavirusa botrovali zaklenjenim lednim arenam. Glede omenjenega prvenstva je že nekaj časa jasno, da bo čez eno leto, kot je bilo načrtovano v ljubljanski dvorani Tivoli, odgovorni v elitnem severnoameriškem hokejskem razredu pa ugibajo, kako bi ob umiritvi razmer lahko nadaljevali sezono.



»Zdaj razmišljamo o tem, kako bi redni del sezone nadaljevali na nevtralnih prizoriščih, seveda brez gledalcev,« je zanimivo zamisel navrgel Bill Daly, eden bolj vplivnih funkcionarjev v vodstvu NHL, kjer so 12. marca ustavili tekmovanje, večer pred tem so Kopitarjevi Kralji igrali zadnjo tekmo in doma ugnali Ottawo s 3:2.



Pred moštvi je še 11 do 14 tekem rednega dela, omenjeni poslovnež je potrdil, da bi bila lahko prizorišča nadaljevanja sezone Grand Forks, Manchester (oba ZDA in Saskatoon (Kan), ob tem pa dejal, da neposredno še niti ene od teh dvoran niso preverili. Hkrati je vodstvo lige obvestilo vse klube, da bi imeli svoje dvorane pripravljene do konca avgusta. Obstaja namreč tudi možnost o sklepnih tekmah te sezone tik pred začetkom naslednje. »Do 1. maja v NHL zagotovo ne bo tekem, kako bo naprej, pa bo seveda najbolj odvisno od stanja v državi in svetu,« je še dejal Daly.