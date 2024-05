Naftarji po preobratu do izjemno pomembne zmage

Čeprav so hokejisti moštva Edmonton Oilers na četrti tekmi finala zahodne konference NHL proti Dallas Stars zaostajali že z 0:2, se niso vdali v usodo. Ravno nasprotno; slab štart jih je očitno še podžgal, da so v nadaljevanju pred svojimi navijači zaigrali veliko bolje, nadomestili zaostanek in na koncu slavili zmago s 5:2 (2:2, 2:0, 1:0).

Zvezde je že v uvodni minuti v vodstvo popeljal Kanadčan Wyatt Johnston, že slabih pet minut pozneje pa je na semaforju pisalo 2:2, ko je v polno zadel še finski branilec Esa Lindell. Toda nato se je gostom zataknilo in Naftarji so z goloma Kanadčanov Ryana McLeoda (14.) in Evana Boucharda (17.) še v prvi tretjini izenačili rezultat.

Finski branilec Esa Lindell (desno) je v šesti minuti povišal vodstvo Dallasa na 2:0. FOTO: Perry Nelson/Usa Today Sports

Na 3:2 je za gostitelje ob igralcu manj na ledu v 35. minuti povišal Šved Mattias Janmark, že minuto pozneje pa so se domači navijači veselili novega zadetka, ko je v polno zadel še nemški zvezdnik Leon Draisaitl. Uspeh Edmontona, s katero je izid v zmagah poravnal na 2:2, je slabi dve minuti pred koncem tekme s strelom v prazno mrežo potrdil Janmarkov rojak in soimenjak Mattias Ekholm.

Naslednja tekma bo na sporedu jutri ponoči v Dallasu (ob 2.30 po srednjeevropskem času).