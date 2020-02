Nagrada za odličen niz Jesenic? Takoj derbi v Tivoliju

Datum derbija znan, to je 13. februar

Jeseničani v zadnjem obdobju igrajo v odlični formi. FOTO: Roman Šipić

SIJ Acroni Jesenice : Bregenzerwald 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)

Dvorana Podmežakla, gledalcev 1500, sodniki Bajt (Slo), Fichtner, Weiss (oba Avs), Markizeti (Slo).

Strelci: 1:0 – Rajsar (Crnović, Stojan, 7), 2:0 – Ankerst (Rajsar, Đumić, 17), 3:0 – Glavič (Svetina, Urukalo, 18 - PP), 4:0 – Brus (Glavič, Sodja, 26), 5:0 – Đumić (Sodja, Tomaževič, 44 - PP), 6:0 – Seršen (Sirovnik, Šturm, 50), 7:0 – Đumić (Ankerst, Grahut, 51).

Zell Am See : SŽ Olimpija 1:2 (1:1, 0:0, 0:0 – 0:1)

Ledna dvorana, gledalcev 1000, sodniki Durchner, Schauer, Matthey, Reisinger (vsi Avs).

Strelci: 0:1 – Jezovšek (Logar, Brus, 12), 1:1 – Tschernutter (Sotlar, Putnik, 15), 1:2 – Mušič (Koren, Jezovšek, 65).



Drugi izidi – Asiago : Kitzbüzhel 14:3, Lustenau : Fassa 7:2, Cortina : Feldkirch 3:1, Gardena : Salzburg mladi 1:4, Ritten : Linz mladi 8:1, Pustertal : Vienna Capitals mladi 5:0, Vipiteno : KAC mladi 4:3.



Vrstni red: SŽ Olimpija 81, Ritten in Pustertal po 75, Cortina 62, Asiago in SIJ Acroni Jesenice po 60, Lustenau in Fassa po 58, Vipiteno in Feldkirch po 57, Salzburg mladu 54, Zell am See 48, Gardena 45, Kitzbühel 39, KAC mladi 32, Bregenzerwald 29, Vienna Capitals 25, Linz mladi 3.



Pari 1. kola vodilne skupine; četrtek, 13. t. m.: SŽ Olimpija – SIJ Acroni Jesenice, Ritten – Asiago, Pustertal – Cortina.

Hokejistiso v tekmi zadnjega, 34. kola rednega dela alpske lige visoko premagaliin si po razpletu preostalih tekem zasluženo priborili mesto med prvo šesterico, ki si je že zagotovila mesto v končnici.Jeseničani so niz tekem brez poraza nadaljevali tudi konec tedna, ko so si priigrali deseto zmago, še pomembneje pa je bilo, da so po razpletu ostalih tekem zadnjega kroga tudi prišli do tako želenega šestega mesta oziroma do uvrstitve med najboljše ekipe lige. Pred tekmo namreč še niso imeli zagotovljenega mesta med šesterico. Potem ko so na prejšnjem dvoboju v Feldkirchu resda zmagali, toda le po kazenskih strelih, so bili sedmi z enakim številom točk kot šestiin osmiter z eno točko manj kotZa ugoden razplet, ki bi železarjem poleg zanesljive uvrstitve v končnico prinesel še dva derbija z(ti so si prvo mesto po rednem delu zagotovili že pred časom), so tako Jeseničani – ob svoji zmagi po rednem delu – potrebovali še zanje ugoden izid na eni od preostalih treh tekem z ekipami v boju za šesterico. Po njihovih željah se je razpletlo v Lustenauu, kjer so se domači, čeprav so imeli le teoretične možnosti, lotili večera na resen način in Fasso potopili kar s 7:2.Jeseničani so tako lahko povsem sproščeno sprejeli merjenje moči z za razred slabšim tekmecem. Prvi gol, po katerem so zaradi dobrodelne akcije na led poletele plišaste igračke, je dosegelpotem pa sta v prvi tretjini v polno zadela šein. Delo je v druge, delu tekme nadaljeval, v zadnjem pa so Jeseničani postavili piko na i še s tremi goli. Dva je dosegel, enega paDrugi del alpske lige se bo začel po reprezentančnem premoru v drugem tednu februarja. Moštva v skupini od 1. do 6. mesta bodo igrala le še za razvrstitev pred končnico, že v 1. kolu (13. 2.) bodo v Tivoliju gostovali Jeseničani. Preostalih 12 klubov bodo razdelili v dve skupini, iz teh dveh pa se bosta nato le zmagovalca pridružila moštvom v izločilnem delu lige.