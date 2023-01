Namesto darila za navijače polom proti zadnjemu na lestvici

Hokejisti SŽ Olimpije so v 37. kolu ICEHL izgubili na domačem ledu z Vorarlbergom z 0:4 (0:0, 0:3, 0:1). Potem ko so leto 2023 po poraznem decembru dobro začeli ter na dveh tekmah zbrali štiri točke, so spet vpisali ničlo. Usodna je bila druga tretjina, ki so jo gosti dobili s 3:0. Zadnjeuvrščena zasedba se je po zmagi tako predzadnji Olimpiji približala na pet točk.

V prvi tretjini sta moštvi pokazali dokaj previdno igro, v kateri sta sicer zbrali 12 oziroma 11 strelov, a niti en ni bil dovolj dober za spremembo izida. Zato pa se je spremenil v drugi tretjini, na žalost gostiteljev so v 27. in 28. minuti v razmaku vsega 19 sekund dvakrat zadeli gosti, obakrat je bil uspešen Nizozemec Guus van Nes. V 33. minuti je gostujoča zasedba še povečala prednost z golom Kevina Macierzynskega, ki mu je podal Slovenec v dresu Vorarlberga Luka Maver.

Vsi upi domačih na ugoden razplet so splahneli v 56. minuti, ko je Vorarlberg ob izključitvi Žige Panceta zadel za 4:0, strelec je bil Patrick Spannring, Kanadčan Jack Jacome pa še tretjič na tekmi podajalec. Nato pa je za nameček Gregor Žeželj dobil še kazen igre, tako da so zeleno-beli tekmo končali z igralcem manj.

Ljubljančani bodo že čez dva dni v 38. kolu gostili Vienno Capitals.