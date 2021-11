Namesto zmajev v Tivoliju rajali Madžari

Ljubljanski hokejisti so igrali derbi vodilnih ekip regionalnega tekmovanja. Čeprav v petek niso igrali tekme z Bratislavo, so nedeljski obračun dočakali na prvem mestu, Madžari, ki so imeli tekmo več, pa so v Ljubljano prišli kot drugi. Na začetku tekme so se v dvorani z minuto molka poklonili spominu na nedavno preminula člana slovaške ekipe, igralca Borisa Sadeckega in direktorja Dušana Paška. Zaradi tragične smrti mladega igralca so Ljubljančani tudi prestavili za petek načrtovano tekmo s tekmecem iz Bratislave.

Uvodna tretjina ni prinesla zadetkov, a vseeno precej akcije in pravi spopad vodilnih ekip. Ti sta se menjali pri prevladi na ledu, nekaj več od igre pa so vendarle imeli domači, najlepše priložnosti so imeli Miha Logar, Daniel Murphy in Nik Simšič. Na drugi strani pa je moral tudi domači vratar Paavo Hölsä, ki je tokrat dobil priložnost za igro, nekajkrat dobro posredovati. V nadaljevanju so imeli domači terensko premoč, ki pa je bila jalova. A že za začetek so si privoščili napako, ko so na sredini igrišča izgubili plošček, nato je Balint Magosi sam pridrsal pred Hölsäja in ga premagal. Nato so imeli polpriložnosti še Murphy, Kalan in Žan Jezovšek, toda Rasmusa Tirronena niso znali premagati. Za nameček so domači sredi tekme dobili še en gol in naloga proti čvrstim Madžarom je postala še težja.

Fehervar je bil dovolj trden, da je v zadnji tretjini zadržal prednost, domače pa je iz tira vrgla tudi poškodba Joone Ervinga, ki so v ga morali v 45. minuti, potem ko je z glavo zadel v ogrado, odpeljati na nosilih. Pozneje so domači sicer poskušali, a so največkrat naleteli na čvrst zid gostov, ki so jim tudi ob precej grobi igri dovolili le nekaj polpriložnosti. Tako so morali zeleno-beli ob koncu tekme že zgodaj tvegati tudi brez vratarja, ob madžarski izključitvi so imeli tudi prednost 6-4. Ostala je neizkoriščena, nato pa je Blaž Tomaževič pol minute pred koncem vendarle spravil plošček v mrežo. V naslednji akciji so sicer nato domači zadeli še enkrat, toda sodniki so pokazali, da so bili v prepovedanem položaju, tako da so se morali sprijazniti s tesnim porazom.

Po reprezentančnem premoru, naslednji teden čaka hokejiste akcija na prijateljskem turnirju na Jesenicah, bodo Ljubljančani naslednjo tekmo v ligi ICEHL igrali 16. novembra, ko bodo gostovali pri Znojmu.